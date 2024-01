Drei Tore kurz nach der Pause ebnen Spurs den Sieg gegen Brentford

Die Tottenham Hotspur haben sich mit 3:2 gegen Brentford durchgesetzt und sich so Platz vier in der Tabelle gesichert. Elf Minuten kurz nach der Pause reichten den Spurs, um das Spiel in ihre Richtung zu lenken.

Spurs-Trainer Ange Postecoglu veränderte seine Startelf nach der 0:1-Pleite gegen Manchester City im FA Cup auf zwei Positionen. Statt Höjbjerg und Johnson begannen Skipp und Maddison. Werner stand erneut in der Anfangsformation.

Gästetrainer Thomas Frank nahm nach dem 3:2-Erfolg gegen Nottingham Forest lediglich einen Wechsel vor. Nörgaard startete für Damsgaard.

Brentfords Umschaltspiel sorgt für Gefahr

Tottenham fand den besseren Start in die Partie, war tonangebend und hatte durch Skipp (4.) und Kulusevski (7.) zwei erste Torannäherungen. Brentford machte die Räume eng und schaltete schnell um. Maupay verpasste zunächst den Abschluss (10.), das vermeintliche 0:1 wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (13.). Zwei Minuten danach zählte der Treffer der Bees dann wiederum. Ausgangspunkt war ein Fehlpass von Udogie, wenige Sekunden später staubte Maupay ab, nachdem Toney zuvor an Vicario scheiterte (15.).

Die Spurs wurden daraufhin besser und es gelang ihnen wieder, das Umschaltspiel der Gäste zu verhindern. Werner (21.) und ein Hammer von Richarlison (25.) verpassten aber zunächst den Ausgleich. Auch Skipp (36.), der aus wenigen Metern am Tor vorbeiköpfte, blieb das 1:1 verwehrt. Weil Vicario auf der anderen Seite aufpasste und gegen Toneys Kopfball parierte (45.), ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Spurs drehen die Partie binnen Minuten

Postecoglu schien die richtigen Worte gefunden zu haben, denn es dauerte nur elf Minuten, da war das Spiel einmal auf den Kopf gestellt: Udogie, der nach Zuspiel von Werner im zweiten Versuch traf (48.), Johnson, der eine starke Einzelleistung von Werner am zweiten Pfosten vollendete (49.) sowie Richarlison, der Maddisons geblockten Abschluss über die Linie drückte (56.), stellten auf 3:1.

Brentford war geschockt, konnte seinen Kopf mit fortlaufender Spieldauer aber wieder aus der Schlinge ziehen. Zunächst verzog Toney nur hauchzart aus der Distanz (63.), dann machte er den Okocha - er schob den Ball jedoch am Tor vorbei -, bevor er von Udiogie übersehen wurde und nach dessen Schnitzer nur noch Vicario überwinden musste: 3:2 (67.). Tottenham ließ den Ball wieder laufen, Brentford schaffte es in dieser Phase nicht, offensive Akzente zu setzen.

In der Nachspielzeit wäre den Bees aber beinahe dennoch der Ausgleich gelungen, doch Baptiste scheiterte mit seinem Volley an Vicario. So blieb es letztlich beim verdienten 3:2-Erfolg der Spurs, die den Patzer von Aston Villa am Vortag so auszunutzen wussten und sich auf Rang vier schieben. Tottenham gastiert dann am Samstag beim FC Everton (13.30 Uhr), Brentford bekommt es mit dem nächsten Schwergewicht zu tun und empfängt erst am Montag Manchester City (21 Uhr).