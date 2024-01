Schär gibt den Spielverderber: Aston Villa verliert erneut gegen Newcastle

Aston Villa, das Überraschungsteam dieser Premier-League-Saison und echter Champions-League-Aspirant, hat die erste Heimniederlage erlitten. Zum Auftakt der Rückrunde setzte es beim Duell mit Newcastle United ein letztlich verdientes 1:3.

Spuckte Aston Villa gehörig in die Suppe: Fabian Schär (re.). Newcastle United via Getty Images

Motiviert genug dürfte Aston Villa an diesem 22. Spieltag der englischen Premier League gewesen sein: Einerseits hatten die Villans mit einem Heimsieg die Möglichkeit, mindestens Champions-League-Rang 4 vor Tottenham zu untermauern. Andererseits dürfte das Team von Trainer Unai Emery noch eine Rechnung mit Newcastle United offen gehabt haben - schließlich hatten die Magpies am 1. Spieltag dieser Saison mit einem satten 5:1 (damals ein traumhaftes Debüt für den weiter gesperrten Neuzugang Tonali) gewonnen.

Und doch stellte sich der bis dato noch kein einziges Mal im heimischen Villa Park zu Birmingham bezwungene Favorit nicht gut an, fand in den ersten 45 Minuten kaum richtig zum eigenen Spiel und wurde von den bissigen Gästen weichgekocht. Mit dem erst 17-jährigen Miley, dem dribbel- und schussstarken Gordon sowie Ex-Dortmunder Isak schob Newcastle immer stärker an.

Schär zum Ersten, Schär zum Zweiten

Gordon selbst tauchte etwa in Minute 20 frei vor Keeper Martinez auf, der argentinische Weltmeister parierte aber stark. Isaks Schlenzer kurz darauf verfehlte außerdem das Ziel. Im weiteren Verlauf scheiterte auch Murphy mit einem harten Schuss an Martinez (30.), ehe nach einer ersten Annäherung von Aston Villa (Kamara in der 31.) nochmals Gordon brandgefährlich feuerte - und knapp oben rechts den Einschuss im Winkel verpasste (32.).

An den ganzen vertanen Möglichkeiten mussten sich die Magpies allerdings nicht lange aufhalten. Zu stark war Eddie Howes Team - zuletzt viermal in Folge etwa knapp gegen Manchester City (2:3) oder in Liverpool beim Tabellenführer (2:4) unterlegen.

Der vediente Lohn für den beherzten Auftritt: das 1:0 von Abwehrmann Schär. Der ehemalige Hoffenheimer behauptete sich nach einer Eckballflanke stark im Zentrum und schoss direkt wie unhaltbar rechts unten ins Eck ein (32.). Doch nicht nur das, der Verteidiger stand auch in der 36. Minute richtig: Nach einem von Lenglet noch an die Latte abgefälschten Gordon-Knaller staubte Schär aus nächster Nähe mit einem Tunnel für Torhüter Martinez zum gefeierten 2:0 ab. Und Aston Villa? Die Mannen der Hausherren kamen nicht mehr auf, sie mussten mit diesem arg enttäuschenden 0:2 zur Pause leben.

Bitteres Eigentor mit Schmerzen

Wer mit Wiederbeginn auf dominante Villans gesetzt hatte, wurde bitter enttäuscht. Zwar näherten sich die Hausherren über Watkins mal an (50.), fingen sich wenig später aber mit zu passiver Abwehrarbeit das 0:3. Nach einem sauber herausgespielten Vorstoß wurde die Kugel von Gordon perfekt links in den Strafraum in den Lauf von Almiron gespielt. Der Joker, schon in Abschnitt eins gekommen für den verletzen Isak, passte sofort präzise ins Zentrum zum einlaufenden Murphy. Dessen Abschluss wurde am Ende äußerst unglücklich von Alex Moreno, der selbst auch noch an den Pfosten knallte und sich weh tat, über die Linie geschoben (52.). Damit war das Spiel entschieden.

Am Ende zeigten die Villans zwar nochmals Wille und kamen vor allem dank des eifrigen Jokers Bailey zu einigen Möglichkeiten. Neben dem 1:3-Anschluss von Stürmer Watkins, der nach Vorlage des eingewechselten Ex-Leverkuseners im 22. Saisonspiel neben zehn Vorlagen mit seinem zehnten Treffer zur Stelle war (71.), gelang aber nichts mehr. Auch weil Watkins' Heber und zweiter Treffer aufgrund knapper Abseitsstellung nicht zählte (74.). Am Ende hätte eher Longstaff noch das 4:1 machen müssen, verzweifelte aber an Keeper Martinez (89.).

So aber blieb es beim 3:1 für die Gäste - und die erste Heimniederlage für Aston Villa in dieser Saison war nach neun Siegen sowie einem Remis perfekt. Während die Villans damit im Kampf um die Champions-League-Ränge eine empfindliche Niederlage einsteckten, schoben sich die Magpies nach der Niederlagenserie zuletzt wieder in die Nähe der internationalen Plätze.