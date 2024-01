Freistoßvariante und Doppelpacker Alvarez: ManCity bleibt oben dran

Manchester City hat Aufsteiger Burnley um den bei den Skyblues sehr bekannten Trainer Vincent Kompany verdient geschlagen. Die Erfüllung der Pflichtaufgabe lässt Pep Guardiola und Co. weiter von der Titelverteidigung träumen.

ManCitys Coach Pep Guadiola, der im Vergleich zum 1:0-Sieg im FA Cup gegen Tottenham auf zahlreiche andere Spieler setzte - De Bruyne und Doku waren in der Offensive neu -, hatte lediglich in der Anfangsphase etwas Probleme. Direkt in der 16. Minute erzielte der argentinische Weltmeister Alvarez per Kopf das 1:0. Bedrängt war der Stürmer nicht worden, ebenso halbherzig Vorlagengeber Matheus Nunes.

Kurz darauf erhöhte Alvarez, der seinen 24. Geburtstag feierte und den Vorzug vor dem wieder genesenen Haaland erhalten hatte: Der Stürmer tauchte nach einer von De Bruyne fein ausgeführten Freistoßvariante frei im Strafraum auf und blieb cool (22.). Zur Pause war die Führung hochverdient, Burnley wurde völlig dominiert.

Rodri trifft Sekunden nach dem Seitenwechsel

Für das Team von Ex-Citizen Vincent Kompany wurde es Sekunden nach Wiederanpfiff noch schlimmer: Rodri schloss gekonnt zum 3:0 aus Sicht der Skyblues ab (46.). Und anstatt die eine Gelegenheit auf einen Treffer zu nutzen, vergab Amdouni kläglich (51.).

Die Clarets blieben vorm Tor einfach zu harmlos, immerhin hielten sie ManCity besser vom eigenen Kasten fern. Die Partie plätscherte bis zu ihrem Ende vor sich dahin. Positiv aus Sicht der Skyblues: Haaland feierte in der 71. Minute sein Comeback.

Fofana leitet Ehrentreffer ein

Schlechter aus Sicht der Guardiola-Teams war, dass Burnley tatsächlich der Ehrentreffer gelang: Ex-Unioner Fofana leitete das späte Abstaubertor von Al-Dakhil stark ein (90.+3).

Kommenden Spieltag gastiert ManCity ab 21 Uhr beim FC Brentford. Der Zweite will auch dann an Tabellenführer FC Liverpool, der tags zuvor Spitzenteam FC Arsenal empfängt (17.30 Uhr) dranbleiben.