Awoniyis Treffer kommt zu spät: Arsenal besteht in Nottingham

Der FC Arsenal hat in der Premier League den zweiten Sieg in Folge eingefahren und bei Nottingham Forest gewonnen. Gabriel Jesus wurde in der zweiten Hälfte zum Matchwinner.

Mikel Arteta peilte mit dem FC Arsenal den zweiten Sieg in Serie nach dem 5:0 gegen Crystal Palace an - und nahm zwei Wechsel im Vergleich zum Kantersieg vom Wochenende vor: Havertz rückte ebenso wie Trossard auf die Bank. Smith Rowe und Gabriel Martinelli durften beginnen.

Nuno Espirito Santo stellte nach dem 0:0 im FA Cup gegen Bristol City auf drei Positionen um: Toffolo, Gibbs-White und Williams ersetzten Nuno Tavares, Yates und Hudson-Odoi. Der Coach stellte seine Mannschaft auf eine Abwehrschlacht ein. Von Beginn an stand Nottingham tief und überließ Arsenal den Ball. Im letzten Drittel und in der Nähe des Strafraums verdichteten die Tricky Trees erfolgreich und so hatte Arsenal Mühe, in Tornähe und zu Chancen zu kommen.

Arsenal agiert weitgehend harmlos

Eine erste gute Gelegenheit vergab Gabriel Jesus. Der Brasilianer lenkte den Ball aus kurzer Distanz und unter Druck knapp über das Tor (14.). Gabriel Martinelli (23.) und Smith Rowe (30.) hatten weitere Chancen, Sakas Schuss ging abgefälscht knapp am Tor vorbei (44.), doch Nottinghams Keeper Turner war nur selten gefordert.

Nottingham auf der anderen Seite konzentrierte sich fast ausschließlich auf die eigene Defensivarbeit. Wenn sich etwas nach vorne ergab, dann durch schnelle Umschaltaktionen. Immer wieder war Wood im Sturmzentrum der Zielspieler. Die beste Chance hatte jedoch Danilo, als er aus der Distanz über das Tor der Gäste schoss (42.).

Gabriel Jesus trifft aus spitzem Winkel

Im ersten Durchgang hatte Arsenal 81 Prozent Ballbesitz und trotzdem nur wenige Chancen. Nach dem Seitenwechsel bot sich ein verändertes Bild: Nottingham traute sich etwas weiter nach vorne und Arsenal fand immer besser Wege in den Strafraum der Hausherren.

Gabriel Jesus avancierte zum zentralen Akteur der Partie: Zuerst traf der Brasilianer aus wenigen Metern nur den Pfosten (57.). Acht Minuten später war er erfolgreicher und erzielte nach einem Einwurf von Zinchenko die Führung für die Gunners. Aus spitzem Winkel traf er per Beinschuss gegen Turner (65.).

Saka mit dem 2:0 - Awoniyi macht es noch einmal spannend

Erst Pfosten, dann Treffer, dann Vorlage: Gabriel Jesus blieb spielentscheidend. Seinen Querpass veredelte Saka mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0 (72.). In der Schlussphase musste Arsenal zittern, weil Awoniyi den Anschlusstreffer erzielte (89.). Die Nachspielzeit überstanden die Gunners jedoch und so blieb es beim 2:1 - für Arsenal der zweite Sieg in Folge.

Nottingham ist am Sonntag (15 Uhr) beim AFC Bournemouth zu Gast. Kurz darauf (17.30 Uhr) empfängt Arsenal den FC Liverpool zum Topspiel.