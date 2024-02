Top-Talent Mijatovic wechselt nach New York

Er gilt als heißester Nachwuchsstürmer Serbiens, nun unterschrieb der 18-Jährige beim New York City FC. Mijatovic empfahl sich mit zehn Toren in 36 Spielen für Roter Stern Belgrad - unter anderem lief er auch in vier Champions-League-Spielen für den serbischen Rekordmeister auf. In New York unterschrieb er einen Vertrag bis 2028 mit Option auf Verlängerung. Zur Ablösesumme wurden keine Angaben gemacht, serbische Medien berichten jedoch, dass Roter Stern inklusive Boni rund zehn Millionen Euro einstreichen wird und obendrein eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent erhält.