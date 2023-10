Tiago Tomas? "Geht den Weg, den ich erwartet habe"

Der richtige Durchbruch gelang Tiago Tomas beim VfB Stuttgart nicht, nun spielt er mit dem VfL Wolfsburg an alter Wirkungsstätte vor.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker.de) kommt mit Tiago Tomas ein alter Bekannter in die Cannstatter Arena zurück, schließlich absolvierte der Portugiese 41 Bundesligapartien für die Schwaben. So richtig gezündet hat Tomas in Stuttgart zwar nie, auch die Ausbeute beim VfB liest sich mit sieben Toren und vier Assists für einen Stürmer überschaubar. Doch dass sich der Rechtsfüßer nun im Ensemble des VfL Wolfsburg etabliert hat, kommt für Sebastian Hoeneß nicht überraschend. "Er hat richtig Qualität, ist schnell, torgefährlich, ein intelligenter Spieler. Er hat sich in einer gut besetzten Mannschaft recht schnell durchgesetzt. Das spricht für ihn", sagt der Trainer der Schwaben vor dem Kräftemessen mit den Niedersachsen, die dem Vernehmen nach immerhin 8 Millionen Euro für Tomas bezahlt haben.

Nahezu das Doppelte, 15 Millionen Euro, sah die einst in Tomas' Leihvertrag verhandelte Kaufoption für den VfB vor, als der 21-Jährige im Januar 2022 leihweise von Sporting Lissabon nach Stuttgart ging. So oder so für den klammen VfB nicht machbar, der zum Saisonende 2022/23 ob auslaufender Klauseln zudem vor der Frage stand: Bemüht man sich um Tomas oder Serhou Guirassy? Angesichts der Darbietungen beider fiel die Entscheidung nicht wirklich schwer, Guirassy hatte sich längst zum Fixpunkt im Angriff gemausert.

Hoeneß allerdings schätzt auch Tomas sehr. Das zeigt sich daran, dass er den Offensivmann in einem Atemzug mit den Millionenverkäufen Mavropanos, Endo und Sosa nennt: "Es wurde bisher wenig über ihn gesprochen, eher über Dinos, Wataru oder auch Borna. Wir dürfen nicht vergessen, dass er letztes Jahr noch da war."

Die Worte des 41-Jährigen legen nahe, dass er Tomas zu den wichtigeren Akteuren im Team zählte - wenngleich der Wirbelwind auch unter ihm alles andere als ein absoluter Stammspieler war. Mit zwei Vorlagen und einem Treffer allerdings trug Tomas im Saisonfinale zum Klassenerhalt bei und schien sich zu stabilisieren.

Sporting nutzte dieses Schaufenster und gab den neunfachen U-21-Nationalspieler nach Niedersachsen ab, wo er an den letzten beiden Spieltagen jeweils zur Startelf von Trainer Niko Kovac gehörte. Hoeneß wundert es nicht, dass Tomas mittlerweile auch beim VfL ein Faktor geworden ist: "Er geht in Wolfsburg den Weg, den ich erwartet habe. Ich wünsche ihm ab Sonntag alles Gute."