Deutlich unter Wunschpreis: Wolfsburg verpflichtet Tiago Tomas fest

Die Bundesliga hat Tiago Tomas beim VfB Stuttgart kennengelernt - und andersherum. Der VfL Wolfsburg hat den jungen Portugiesen nun fest verpflichtet.

Aus VfB mach' VfL: Obwohl Tiago Tomas quasi kurzzeitig zu Sporting aus Lissabon zurückgekehrt war, bleibt der 21 Jahre alte Portugiese der Bundesliga erhalten. Nach eineinhalb Jahren Leihe beim VfB Stuttgart wird der Angreifer künftig das Trikot des VfL Wolfsburg tragen, der die feste Verpflichtung bis 2027 am Mittwochmittag bekanntgab.

Nach kicker-Informationen müssen die Wölfe "nur" acht Millionen Euro Ablöse plus vereinbarte Boni hinblättern. Sportings Wunschpreis für sein Eigengewächs hatte ursprünglich bei 15 Millionen gelegen. Bei Sporting schoss der in der Angriffsreihe flexibel einsetzbare Rechtsfuß in 66 Pflichtspielen neun Tore (vier Vorlagen), in 47 Partien am Neckar waren es acht Treffer und ebenfalls vier Assists.

"Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, er hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen", glaubt VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. "Wir sind überzeugt, dass seine Qualitäten unser Offensivspiel noch variabler machen werden."

Stuttgart zog die Kaufoption nicht

Es war Tomas' Wunsch gewesen, seine Karriere in der Bundesliga fortzusetzen. Der VfB Stuttgart hätte sich die Dienste des Angreifers nach Leihende ebenfalls fest sichern können, hatte über eine Kaufoption in Höhe der gewünschten 15 Millionen Euro verfügt. Diese wollten die Schwaben, die den Klassenerhalt erst in der Relegation gegen den Hamburger SV sicherten, allerdings nicht ziehen.

"Aus sportlicher Hinsicht war Tiago ein sehr wichtiger Spieler für uns, der in den vergangenen beiden Spielzeiten mit seinen Leistungen jeweils einen großen Anteil daran hatte, dass der VfB die Klasse halten konnte", hatte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zwar erklärt. Das "Nein" zu Tomas hatte "in erster Linie finanzielle Hintergründe".

In Wolfsburg wird Tomas die Rückennummer 11 tragen.