Thioune und das "Kacktor": Warum sich ein zweiter Blick für die Fortuna lohnt

Zu Hause hat Fortuna Düsseldorf die ersten drei Partien des Jahres gewonnen, auswärts haben die Rheinländer alle drei Pflichtspiele verloren. Ein Fingerzeig für die 90 Minuten in Regensburg?

Die Erinnerungen sind noch frisch. Es war zwar ein eindeutiges Resultat, das an jenem Freitagabend Ende August auf der Anzeigetafel des Düsseldorfer Stadions stand - Fortuna-Trainer Daniel Thioune weiß aber, dass die Kräfteverhältnisse beim Hinspiel gegen Regensburg nicht ganz so klar waren, wie das Ergebnis in der Rückschau vermuten lässt.

4:0 hieß es nach 90 Minuten, Thioune sagt aber: "Wir haben noch ein Tor geschenkt bekommen am Ende." Seine Mannschaft war erst in der 59. Minute in Führung gegangen, kurz vor Schluss war es Regensburgs Konrad Faber, der Düsseldorf zum vierten Tor verhalf, als er den Ball ins Aus schießen wollte, dabei aber Shinta Appelkamp bediente. Ein Treffer, der "sicherlich weit vorne beim Kacktor des Monats wäre", wie Thioune an diesem Donnerstag sagte.

Was Düsseldorfs Coach damit sagen wollte: Der Jahn ist weitaus besser, als das Hinspiel-Ergebnis und der vorletzte Tabellenplatz auf den ersten Blick vorgeben. Ein zweiter lohnt sich also - und Thioune hat keinen Zweifel, dass seine Mannschaft das verinnerlicht hat. "Wir unterschätzen den Gegner nicht, und wir überschätzen die beiden Siege auch nicht", betont der 48-Jährige vor dem Hintergrund des 2:0 gegen den SV Sandhausen und des 3:1 gegen Eintracht Braunschweig.

Zwei Heimspiele, zwei Erfolge: Vor eigenem Publikum weiß die Fortuna zu punkten, doch von sieben ihrer elf Reisen ist sie mit leeren Händen heimgekehrt. Kann man da also von einer Auswärtsschwäche sprechen? "Sie können mit mir über alles sprechen", entgegnete Thioune dem Reporter und sagte dann: "Wir können nächste Woche auch über unsere Heimstärke sprechen."

Zuvor ist Düsseldorf aber erstmal auswärts gefordert - und sollte sich nicht darauf verlassen, erneut ein Tor geschenkt zu bekommen.