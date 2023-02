Thioune nimmt Tanaka in die Pflicht - Blitz-Comeback von Kownacki?

Vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig könnten gleich mehrere Leistungsträger bei Fortuna Düsseldorf zurückkehren. Neben Michal Karbownik und Matthias Zimmermann wird wohl auch Torjäger Dawid Kownacki wieder im Kader stehen. Mehr will Trainer Daniel Thioune künftig von Ao Tanaka sehen.

Am 23. November war Ao Tanaka in seiner Heimat Japan einer der Helden. Der Nationalspieler nahm für sein Land an der WM in Katar teil und stand beim Sieg gegen Deutschland (2:1) in der Startelf.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune hat die Messlatte an seinen Schützling nach der WM-Teilnahme erhöht. "Bei Ao erwarte ich ein bisschen mehr. Er hat eine Weltmeisterschaft gespielt. Er darf auch in der 2. Liga dem Spiel seinen Stempel aufdrücken", so Thiounes Forderung in der Pressekonferenz vor dem Braunschweig-Spiel (Freitag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Tanaka ist Stammspieler, soll aber noch mehr den Unterschied machen.

Karbownik und Zimmermann vor der Rückkehr

Leistungstechnisch zufrieden war Düsseldorfs Trainer zuletzt mit Verteidiger Tim Oberdorf. "Er ist die letzten Wochen einen Schritt nach vorne gegangen", lobt der 48-Jährige. Nach einem nicht besonders überzeugenden Rückrundenspiel mit individuellen Aussetzern fand Oberdorf zuletzt wieder in die Spur. Besonders bitter, dass der 26-Jährige jetzt mit einem im Fürth-Spiel (1:2) erlittenen Rippenbruch ausfällt.

Erfreuliche Nachrichten in personeller Hinsicht gab es von Thioune ebenfalls zu verkünden. Die Außenverteidiger Michal Karbownik und Matthias Zimmermann haben wieder mit dem Team auf dem Platz gestanden: "Wir haben diese Woche hart trainiert, aber die beiden noch nicht maximal belastet. Beide Spieler kommen für links und rechts in Frage", so Thioune. Wie lange Karbownik und Zimmermann die beiden Flügel beackern werden, steht noch in den Sternen: "Wir müssen klären, ob es geht und wie viel Benzin im Tank ist."

Kownacki ist "maximal intrinsisch motiviert"

Etwas überraschender kommt eine mögliche Rückkehr des Top-Torjägers Dawid Kownacki daher. Nach dem gegen Sandhausen erlittenen Muskelfaseriss hatten die wenigsten mit einem derart schnellen Comeback des Polen gerechnet. Nun ist dieses zumindest im Bereich des Möglichen. "Vor 14 Tagen mussten wir ihn verletzungsbedingt auswechseln. Das hielt ihn nicht davon ab, mit Engim Cicem (Fortunas Athletiktrainer, Anm. d. Red.) sofort an seinem Comeback zu arbeiten. Er ist jemand, der maximal intrinsisch motiviert ist", sagt Thioune und stellt Kownacki einen Platz im Aufgebot in Aussicht. Er weiß ja: Dem Angreifer könnte schon eine einzige Aktion genügen, um gegen Braunschweig einen Mehrwert für die Fortuna zu haben.