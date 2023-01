Thielmann fehlt Köln mindestens gegen Werder und Bayern

Bei Steffen Baumgart kribbelt es vor dem Re-Start der Bundesliga schon. Jan Thielmann steht dem Trainer des 1. FC Köln allerdings frühestens am 29. Januar wieder zur Verfügung.

Das Fußballjahr 2022 war für Jan Thielmann denkbar ungünstig zu Ende gegangen. Beim 1:0-Testspielsieg gegen den Drittligisten SV Meppen am 21. Dezember, dem letzten Auftritt des 1. FC Köln vor dem Jahreswechsel, hatte sich der 20 Jahre junge Offensivmann nach seiner Einwechslung zur Pause eine Muskelverletzung am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Jetzt ist klar, wie lange er dem FC noch fehlen wird.

"Die Spiele gegen Werder Bremen und bei Bayern München kommen für ihn noch zu früh", verriet Trainer Steffen Baumgart am Dienstag. Thielmann wird damit frühestens beim Rückrunden-Auftakt am 29. Januar wieder zur Verfügung stehen. "Zur Partie bei Schalke 04 werden wir schauen, wie die Situation dann ist. Bis dahin sollten wir ihn weiter in Ruhe aufbauen."

Thielmann kam wegen einer langwierigen Viruserkrankung schon im ersten Teil der Saison nur an zehn der 15 Bundesliga-Spieltage zum Einsatz (ein Tor, zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt 3,64), wobei er fünfmal ein- und dreimal ausgewechselt wurde.

Trotz des Ausfalls kann Baumgart das erste Pflichtspiel 2023 am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder kaum erwarten. "Das ist der Wettbewerb, für den wir jeden Tag arbeiten. Die Vorfreude ist groß. Wir haben alle das Kribbeln, ob die Vorbereitung gut verlaufen ist oder nicht, unabhängig von den Ergebnissen. Wir werden sehen, wo wir stehen, wenn die Partie gegen Bremen gelaufen ist." Die vier Testspiele im Dezember und Januar gewannen die Kölner allesamt zu null, darunter war auch ein 4:0-Sieg gegen den Hamburger SV.

Baumgart: Chabot und Hübers haben die Nase vorn

Dabei begannen Timo Hübers und Julian Chabot in der Innenverteidigung. Und gegen Bremen? "Wir werden sowohl mit einem Links- als auch einem Rechtsfuß agieren, so viel werde ich verraten", gab Baumgart Einblicke in seine Startelf-Überlegungen. "Aktuell sieht es so aus, dass wir mit Jeff Chabot und Timo Hübers beginnen werden." Man habe aber noch einige Trainingseinheiten vor sich.

Viele Alternativen hat Baumgart im Abwehrzentrum ohnehin nicht mehr, seit sich Luca Kilian - genau wie Linksverteidiger Kristian Pedersen - mit einer schweren Muskelverletzung für rund sechs Wochen abmelden musste.