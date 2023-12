Terzic über neue Co-Trainer: "Es war mein klarer Wunsch"

Edin Terzic bekommt prominente Unterstützung auf der Trainerbank. Die Verpflichtungen von Nuri Sahin und Sven Bender sieht der BVB-Coach keineswegs als Gefahr - die ursprüngliche Idee kam schließlich von Terzic selbst.

Noch vor dem Jahreswechsel machte Borussia Dortmund Nägel mit Köpfen. Nuri Sahin und Sven Bender verstärken ab sofort das Trainerteam von Borussia Dortmund. Kein Misstrauensvotum gegen Cheftrainer Edin Terzic. Der 41-Jährige war es nach kicker-Informationen schließlich selbst, der die Idee, das prominente Duo zu verpflichten, in der Analyserunde nach dem enttäuschenden Jahresabschluss gegen Mainz (1:1) vorbrachte - und damit auf breite Zustimmung traf.

"Es war mein klarer Wunsch, Nuri und Sven als Co-Trainer für uns zu gewinnen", sagt Terzic deshalb auch in einem Statement auf der BVB-Website: "Wir haben in der Vergangenheit mehrfach versucht, aus diesem Wunsch Realität werden zu lassen. Nun bestand die Möglichkeit - und wir haben sie umgesetzt."

Der BVB braucht dringend neue Impulse, war er doch in die Winterpause getaumelt - von den vergangenen sechs Pflichtspielen (vier Remis, zwei Niederlagen) hatten die Westfalen kein einziges gewinnen können. Während Terzic mit Dortmund in der Champions League beeindruckte, sind es in der Bundesliga bereits 15 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen.

"Nuri und Sven werden uns mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen bereichern, gleichzeitig können sie bei uns als noch sehr junge Trainer wachsen", ist Terzic überzeugt, der nochmals bekräftigt: "Ich bin extrem glücklich über die Möglichkeit, beide an meiner Seite zu haben."

Während des Trainingslagers im andalusischen Marbella (3. bis 9. Januar 2024) wird das Trio erstmals intensiv zusammenarbeiten und die Mannschaft auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten. Auf ihre Heimpremiere vor der geliebten "Süd" müssen Sahin und Bender ein klein wenig warten: Zum Auftakt ins Kalenderjahr stehen zwei Auswärtsspiele bei den abstiegsbedrohten Klubs aus Darmstadt (13. Januar) und Köln (20. Januar) an.