Terzic lobt Streich: "Ganz Deutschland sieht diese Entwicklung"

Nach dem gelungenen Saisonstart wartet auf Borussia Dortmund mit dem SC Freiburg ein kleiner Angstgegner, vor dem auch Trainer Edin Terzic ausführlich warnt.

Der noch recht kurze Weg, den Edin Terzic als Cheftrainer von Borussia Dortmund gegangen ist, wurde vor allem mit schönen Momenten gepflastert: die Aufholjagd in der Liga und der Pokalsieg 2020, der gelungene Start in die neue Saison in diesem Jahr. Doch in seiner ersten Amtszeit musste der heute 39-Jährige durchaus auch Rückschläge hinnehmen.

Einer der unschöneren Tage in dieser Zeit war sicherlich der 6. Februar 2021, der 20. Spieltag der Bundesliga-Saison 2020/21. Terzic hatte das Team rund zwei Monate zuvor von Lucien Favre übernommen, ganz stabil präsentierte sich der BVB aber auch nach dem Trainerwechsel nicht. Und so stand in Freiburg eine 1:2-Niederlage und Rang 6 in der Tabelle.

Ganz Deutschland sieht die Entwicklung, die Freiburg in den letzten Jahren genommen hat. BVB-Trainer Edin Terzic

Eineinhalb Jahre und zwei weitere Trainerwechsel später reist Terzic am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut mit dem Team in den Breisgau, wenn auch in ein anderes Stadion. Und der Respekt von damals ist sicher nicht kleiner geworden, zumal der Gegner in der Zwischenzeit einen weiteren Sprung gemacht hat. "Ich glaube, ganz Deutschland sieht die Entwicklung, die Freiburg in den letzten Jahren genommen hat", sagt Terzic, die sei "sehr positiv". Und die habe Gründe: "Mit Christian Streich haben sie einen Trainer, der seit 2012 im Amt ist und kontinuierlich arbeiten konnte und das sehr gut gemacht hat. Wo sie sich definitiv entwickelt haben: Sie schaffen es immer wieder, die Abgänge sehr gut zu kompensieren. Durch eine gute Nachwuchsarbeit, aber auch durch gute und clevere Transfers."

Eine traditionelle Stärke als große Gefahr

Und so stand der SC im DFB-Pokalfinale und durfte bis in die Schlussphase des letzten Spieltags um die Champions-League-Qualifikation hoffen. "Sie haben sich verdientermaßen für Europa qualifiziert. Sie machen es einfach gut, bauen immer wieder neue Elemente ein", findet der Dortmunder Coach. Konstanz und Überraschung sind die nur auf den ersten Blick widersprüchlichen Tugenden des Sport-Clubs. "Sie sind extrem gefährlich bei Standardsituationen und haben da die meisten Tore nach Freistößen und Ecken erzielt", weiß Terzic: "Sie sind da sehr effektiv."

Und die schon in den vergangenen Jahren "sehr konstante linke Seite" mit Christian Günther und Vincenzo Grifo sei jetzt "auf der rechten Seite mit Ritsu Doan erweitert worden: „Der ist sehr gut in die Saison gestartet, super Vorbereitungsspiele gezeigt hat. Da sind sie eingespielt und dadurch noch flexibler geworden."

Terzic vor der neuen Bestmarke

Das Fazit des Terzic’schen Exkurses zum Gegner bringt gleich den Auftrag für sein eigenes Team mit: "Sie machen es einfach gut und werden das auch am Freitag versuchen. Da müssen wir bereit sein, dagegen zu halten und es besser zu machen als in den letzten Spielen, um mit drei Punkten nach Hause zu fliegen." Denn auch sein Nachfolger und Vorgänger Marco Rose verlor vergangene Spielzeit 1:2 beim SC - ebenfalls am 2. Spieltag. Und für Terzic selbst würde ein Erfolg in Südbaden eine persönliche Bestmarke bedeuten: Die letzten acht Partien mit ihm als Trainer gewann der BVB allesamt, das gelang zuvor nur Jürgen Klopp in der Double-Spielzeit 2011/12. Neun Siege in Folge schaffte noch kein Trainer.