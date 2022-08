Terzic über Modeste: "Für ihn war es nicht leicht, Köln zu verlassen"

"Sehr gesund, sehr fit, sehr hungrig" - so beschreibt BVB-Trainer Edin Terzic seinen neuen Stürmer Anthony Modeste. Für das Freitagsspiel in Freiburg ist der 34-Jährige trotz kurzer Vorbereitung mit dem Team ebenso ein Kandidat wie das zuletzt angeschlagene Duo Karim Adeyemi und Salih Özcan.

Man bekommt Anthony Modeste in ein anderes Trikot, aber man macht Anthony Modeste mit seinen 34 Jahren nicht zu einem anderen Spieler - und das will man bei Borussia Dortmund auch gar nicht. Ganz bewusst hat sich der BVB für den Routinier entschieden, als es darum ging, einen kurzfristigen Ersatz für den erkrankten Sebastien Haller zu finden. Der Neuzugang vom 1. FC Köln passte voll ins Profil - und ist deshalb trotz der wenigen Trainingszeit mit seinen neuen Teamkollegen bereits eine Option für die Startelf am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Borussia Dortmund in Freiburg gastiert.

"Wir erhoffen uns von ihm, dass er die Dinge, die er in den vergangenen Jahren sehr eindrucksvoll vorgeführt hat, bei uns fortsetzt. Er ist macht einen sehr gesunden, sehr fitten und sehr hungrigen Eindruck. Ich glaube nicht, dass es für ihn kompliziert wird, sich bei uns einzufügen", sagt Dortmunds Trainer Edin Terzic, für den Modeste laut Sportdirektor Sebastian Kehl die "Wunschlösung" für die Neuner-Position war.

Warum, das erklärt Terzic so: "Wir mussten nach dem Ausfall von Haller schauen, was uns weggebrochen ist. Das war ein Neuner, der das Zentrum hält, der nicht entgegenkommt, der nicht auf die Flügel ausweicht und der hungriger auf ein Tor als auf einen Assist ist. Da wollten wir uns verbessern - und deshalb waren wir sehr interessiert an Tony, der genau das verkörpert hat in den vergangenen Jahren."

Unsere Aufgabe wird es sein, ihm diese Liebe und dieses Vertrauen entgegenzubringen. Edin Terzic über Anthony Modeste

Im Dortmunder Kader stünden viele Spieler mit "viel Tempo" und mit "viel Kreativität", aber "uns fehlte einer, der uns Sekunden verschafft, indem er Bälle behauptet oder weiterleitet". Modeste sei darin "sehr effektiv und erfolgreich" gewesen - auch weil er in Köln die Zuneigung des Umfelds gespürt habe. "Für ihn war es daher nicht leicht, Köln zu verlassen. Unsere Aufgabe wird es sein, ihm auch diese Liebe und dieses Vertrauen entgegenzubringen", sagt Terzic.

Die Dortmunder Fans scheinen ihn jedenfalls mit offenen Armen zu empfangen, wenn man die Reaktion auf Modeste beim öffentlichen Training am Dienstag zugrunde legt. Und auch teamintern dürfte die Integration kein Problem darstellen. Mit Salih Özcan spielte Modeste in Köln zusammen, auch für Nico Schlotterbeck, der als Verteidiger in der Bundesliga bereits so manches Duell mit dem Angreifer ausgefochten hat, ist der Routinier eine Bereicherung des Dortmunder Kaders: "Tony ist ein Stürmer, gegen den man nur sehr ungern spielt. Ob in der Luft oder am Boden. Von daher bin ich ganz froh, dass er jetzt bei uns spielt. Er wird viele Tore für uns schießen."

Möglicherweise ja bereits gegen den Sport-Club, gegen den Terzic voraussichtlich auch wieder mit Karim Adeyemi und Salih Özcan planen kann. Beide haben ihre Blessuren weitgehend überwunden. Noch zu früh kommt die Partie dagegen für Niklas Süle, der noch nicht wieder ins Training eingestiegen ist.