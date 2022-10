Terzic angefressen: "... dann dürfen wir uns nicht wundern"

Borussia Dortmund hat eine Führung in Köln verschenkt und dadurch wichtige Punkte abgegeben. Edin Terzic zeigte sich ob der Leistung nach Wiederanpfiff angefressen.

In Köln hatte Dortmund die Chance, erneut am FC Bayern vorbeizuziehen, um sich für das Topspiel am kommenden Wochenende in eine gute Ausgangslage zu bringen. Beim FC trat der BVB zunächst konzentriert auf, führte zur Pause durch Julian Brandt und hatte die Partie weitestgehend im Griff. "Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und konnten uns sehr viele Torchancen erspielen", war auch Edin Terzic mit dem Auftritt im ersten Durchgang zufrieden.

Was nach Wiederanpfiff jedoch folgte, löste beim BVB-Coach große Verärgerung aus. Köln kam deutlich aggressiver und mutiger aus der Kabine, drehte die Partie innerhalb weniger Minuten und legte offen dar, woran es bei Dortmund hapert. "Wir sprechen es in der Halbzeitpause an, dass es extrem wichtig sein wird, wie wir in die zweite Halbzeit starten. Dann bekommen wir gefühlt nach acht Sekunden die erste Ecke, weil wir nicht sauber sind am Ball, weil wir nicht bereit sind", zeigte sich Terzic bei "Sky" angefressen.

Kein freier Tag vor Sevilla

"Wenn man sieht, wie wir die Zweikämpfe geführt haben in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir zwei Tore kassiert haben", so der Dortmunder Trainer weiter. Erst in Rückstand liegend sei es wieder besser geworden, dann aber schon zu spät gewesen. Köln legte den dritten Treffer nach, Dortmund kam durch Tom Rothe nur noch zum Anschlusstreffer.

"Wir treten immer wieder auf die Euphoriebremse, genau wegen Spielen wie heute. Weil es wiederholt auftritt, dass wir Spiele, die wir komplett kontrollieren, einfach weggeben", sieht Terzic dieses Problem immer wieder auftreten. Genau aus diesem Grund sei der BVB laut Terzic seit Jahren nicht in der Lage, "konstant oben anzuklopfen".

Wie der BVB nun mit dem nächsten Rückschlag umgehen wird? "Wir werden es wieder ansprechen. Wir werden wieder versuchen, daraus unsere Lehren zu ziehen. Wir werden wieder darüber reden, dass wir eine Reaktion zeigen müssen, um das endlich abzustellen", sagte Terzic, der seiner Mannschaft vor dem Champions-League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr) in Sevilla keinen freien Tag geben wird.