Tedesco verlängert in Belgien - und sagt Roma-Keeper Svilar ab

Domenico Tedesco hat seinen Vertrag als belgischer Nationaltrainer bis 2026 verlängert. Eine schlechte Nachricht hatte er aber auch dabei - und eine Klarstellung zu einem Torwart, der medial gehandelt wurde.

Stolze Präsentation: Domenico Tedesco (li.) mit Verbandsboss Piet Vandendriessche. AFP via Getty Images

Bis einschließlich zur WM in den USA, Kanada und Mexiko gilt das Arbeitspapier von Domenico Tedesco nun. Im Februar 2023 hatte der Deutsch-Italiener die Mannschaft als Nachfolger von Roberto Martinez übernommen und seitdem unter anderem einen 3:2-Sieg über Deutschland eingefahren. Insgesamt holten die Belgier in zehn Spielen acht Siege und zwei Remis.

"Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Red Devils", sagte er zu seiner Verlängerung und betonte, dass die Arbeit rund ums Nationalteam ein Gemeinschaftswerk sei: "Wenn ich mich bei allen Personen bedanken würde, die es verdienen, stünden wir hier bis 1 Uhr."

Lukaku plagt sich mit Hüftproblemen

Er sprach von "fließenden Verhandlungen" mit dem Verband - und in derselben Pressekonferenz über den Kader für die anstehenden Länderspiele gegen Irland und England, der ebenfalls am Donnerstag enthüllt wurde. Aus der Bundesliga sind Lois Openda (Leipzig), Olivier Deman (Bremen), Koen Casteels und Aster Vranckx (Wolfsburg) dabei, ebenso der ehemalige Dortmunder Thomas Meunier.

Eine schlechte Nachricht gab es auch: Kevin De Bruyne wird wegen einer Leistenverletzung fehlen. Für die EM werde der so wichtige Mittelfeldmann von Manchester City aber bereit sein, so Tedesco.

Die Hüftprobleme, die Romelu Lukaku schon seit einiger Zeit begleiten, halten unterdessen an, doch der Stürmer sei einsatzfähig. Torwart Mile Svilar, der in jüngerer Vergangenheit medial als heißer Kandidat gehandelt wurde, fehlt dagegen im Aufgebot.

Svilar könne nicht abermals den Verband wechseln

"Wir verfolgen ihn natürlich seit vielen Monaten. Aber es ist klar, dass er nicht für uns spielen kann", erklärte Tedesco. Man sei mit der Rechtsabteilung im Austausch gewesen, die bestätigt habe, dass Svilar nicht abermals den Verband wechseln könne. In der U 21 war der 24-Jährige für Belgien aufgelaufen, ehe er 2021 ein Testspiel für Serbien bestritt. Zuletzt überzeugte er für die AS Rom in der Europa League.

Belgien spielt bei der EM im Sommer in der Gruppe E gegen die Slowakei, Rumänien und ein Team aus den Play-offs.