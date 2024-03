In letzter Sekunde: Bellingham rettet England das Remis gegen Belgien

England ist einer zweiten Heimniederlage in Serie nur knapp entgangen. Gegen Belgien patzten die Hausherren hinten schwer und zeigten sich vorne verschwenderisch - bis Jude Bellingham zur Rettung kam.

Retter in letzter Sekunde: Jude Bellingham feiert seinen späten Ausgleich. The FA via Getty Images

Rotation war nach den jüngsten Tests angesagt bei Englands Trainer Gareth Southgate und seinem Gegenüber Domenico Tedesco. Während die Three Lions dem 0:1 gegen Brasilien einen Heimsieg folgen lassen wollten, ging es für die Roten Teufel darum, sich für einen über weite Strecken uninspirierten Auftritt beim 0:0 gegen Irland zu rehabilitieren.

Und tatsächlich eröffneten die Gäste im Wembley nach gut zehn Minuten die Partie: Pickford erlaubte sich einen folgenschweren Fehlpass, den Tielemans mit dem 1:0 bestrafte (11.) - das allerdings nur wenige Minuten Bestand haben sollte. Denn nach einem Foul von Vertonghen an Toney zeigte der Unparteiische auf den Punkt und der Gefoulte verwandelte selbst (17.). Der erste Länderspieltreffer für den Stürmer des FC Brentford.

Tielemans und Lukaku bestrafen englische Aussetzer

Nachdem Pickford sich dann gegen Doku erstmals auszeichnen konnte (20.), übernahm die Southgate-Elf klar die Spielkontrolle und drängte auf das 2:1. Als Debast nur Zentimeter am Eigentor vorbeischrammte (26.) und Bowens Debüttreffer für die Three Lions aufgrund einer Abseitsstellung im Nachgang aberkannt wurde (27.), hatten die Engländer noch zweimal Pech, ehe dann wieder eigenes Unvermögen in den Fokus rückte.

So vergab zunächst der für Real Madrid bisher so unglaublich treffsichere Bellingham (20 Tore in 28 Einsätzen) eine Riesenchance auf das fast überfällige zweite Tor (33.), bevor ein nächster Aussetzer in der Defensive die Belgier wieder in Front brachte. Dunk ließ sich vom Atem des heraneilenden Lukaku aus der Ruhe bringen und schenkte die Kugel her, an der "Big Rom", wie er ob seiner Physis und Wucht auf der Insel genannt wird, dann seine sanfte Seite zeigte: Mit dem linken Außenrist streichelte er das Spielgerät auf Tielemans, der per Doppelpack den 2:1-Halbzeitstand herstellte (36.).

Bellingham lässt Three Lions nach Chancenwucher aufatmen

Den zweiten Durchgang, den die Engländer ohne Namen auf den Trikots bestritten, um auf Demenzerkrankungen aufmerksam zu machen, prägten zunächst die Ausgleichsbemühungen der Hausherren. Toney (52.) und Bowen (63.), die jeweils an Sels scheiterten, sowie Bellingham (58.) vergaben jedoch die ersten Möglichkeiten, um die Drangphase der Three Lions zu belohnen. Dem am nächsten kam schließlich Startelfdebütant Mainoo, gegen den abermals der gut aufgelegten Sels zur Stelle war (66.).

In der Schlussphase flachte die Partie etwas ab. Zwar warf Gareth Southgate mit Maddison, Gordon und Watkins weitere Offensivkräfte in die Partie, auszahlen sollte sich dies aber lange nicht. Einzig Foden verbuchte zunächst eine weitere Möglichkeit (79.), nach der es bis in die Nachspielzeit dauern sollte, ehe das Spiel noch einmal richtig Fahrt aufnahm: Erst ließ Ex-Herthaner Lukebakio nach einem Konter die große Chance auf die Entscheidung aus (90.+1), ehe Bellingham in der 90.+5 Minute mit dem letzten Schuss des Spiels den ersten Sieg Belgiens in England noch abwandte und damit verhinderte, dass die Three Lions erstmals seit 2013 (0:2 gegen Chile und 0:1 gegen Deutschland) zwei Heimspiele in Folge verloren.