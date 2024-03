Ferguson zeigt Nerven: Belgien bleibt unter Tedesco ungeschlagen

Belgien ist mit einem Remis ins Länderspieljahr 2024 gestartet. Den Roten Teufeln fehlte beim 0:0 in Irland die Durchschlagskraft. Die erste Niederlage unter Domenico Tedesco verhinderte Torhüter Sels.

Evan Ferguson scheitert vom Punkt an Matz Sels. IMAGO/Action Plus

Im ersten von zwei Tests im ersten Lehrgang des Jahres vertraute Domenico Tedesco von Beginn an drei Bundesliga-Spielern. Neben Wolfsburgs Vranckx, der bereits im November beim 5:0 gegen Aserbaidschan gestartet war, rückten auch Deman (Bremen) und Openda (Leipzig) in die Startelf. Die beiden waren zwei von sechs Neuen - unter anderem nahmen dafür Doku und Lukaku auf der Bank Platz.

Das junge belgische Team - alle zehn Feldspieler waren unter 30 - hätte beinahe einen Fehlstart hingelegt. Denn bereits nach drei Minuten näherte sich Ogbene gleich mal dem 1:0. Generell wirkten die Iren selbstbewusst und pressten bereits in der Anfangsphase gelegentlich hoch. Dennoch fand das Geschehen größtenteils in der Hälfte der Hausherren statt. Aus der Überlegenheit (62 Prozent Ballbesitz) schlugen die Roten Teufel im ersten Durchgang kein Kapital. Sie prüften nicht einmal ernsthaft Kelleher.

Meunier scheitert an Kelleher

Sein Gegenüber Sels blieb mit Ausnahme einer Aktion auch weitestgehend beschäftigungslos - dafür hatte es diese Szene in sich. Irlands Sturmjuwel Ferguson scheiterte bei einem von Vermeeren verursachter Handelfmeter am Schlussmann (28.). Da Szmodics kurz vor der Pause ebenfalls die Genauigkeit fehlte (45.), ging es torlos in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann, wie der erste aufgehört hatte - mit einer Torannäherung der Boys in Green: Ferguson köpfte Bradys Hereingabe aus gut sechs Metern drüber (46.). Tedesco hatte derweil zur Pause gleich dreimal gewechselt und unter anderem Doku gebracht. Doch auch mit dem dribbelstarken Außenspieler blieben die Belgier blass. Erst eine Viertelstunde vor dem Ende lag die belgische Führung in einer Szene in der Luft. Beteiligt waren zwei Ex-Bundesligaprofis: Meunier scheiterte nach Lukebakios Ablage an Kelleher (75.).

Belgien testet am Dienstag gegen England

Daher blieb es bis zum Abpfiff beim 0:0 und Belgien baute seine Ungeschlagen-Serie unter Tedesco aus. Die Roten Teufel verloren keine der zehn regulär zu Ende gebrachten Partien (das Qualifikationsspiel gegen Schweden im Oktober war nach tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Brüssel abgebrochen worden) unter dem 38-Jährigen, der seit etwas mehr als einem Jahr im Amt ist.

Weiter geht es für die Belgier mit dem Freundschaftsspiel am Dienstag im Wembley Stadium gegen England (20.45 Uhr). Irland testet zeitgleich gegen die Schweiz.