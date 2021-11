Tallig bei den Löwen positiv getestet

1860 München muss vorerst auf Erik Tallig verzichten. Wie Löwen-Sportchef Günther Gorenzel am Freitag mitteilte, ergab ein Schnelltest bei dem Mittelfeldspieler einen positiven Befund.

"Tallig wurde positiv auf COVID-19 getestet", berichtete Gorenzel am Freitag auf der Pressekonferenz der Löwen zum Traditionsduell am Samstag gegen den MSV Duisburg (14 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir warten auf das PCR-Testergebnis", fuhr Gorenzel fort.

Auch Linsbichler fehlt

Tallig hat sich sofort in freiwillige Quarantäne begeben und nahm nicht mehr am Mannschaftstraining teil. Neben dem 21-jährigen Mittelfeldspieler wird gegen die Zebras auch Tim Linsbichler fehlen. Der österreichische Angreifer hatte im familiären Umfeld Kontakt zu einer infizierten Person und kann ebenfalls nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Sowohl der TSV 1860 als auch der MSV hinken im bisherigen Saisonverlauf ihren eigenen Ambitionen weit hinterher. Die Münchner belegen vor dem 16. Spieltag den letzten Nichtabstiegsplatz (17 Punkte), die Meidericher rangieren mit einem Zähler weniger sogar unter dem Strich. "Beide Teams wollten nicht da stehen, wo sie jetzt stehen", sagte Löwen-Coach Michael Köllner vor dem direkten Duell.

Mit einem Dreier könnte 1860 allerdings viel Boden gutmachen. "In der Tabelle ist viel Bewegung möglich", sagte der 51-Jährige. Hoffnung macht ihm trotz des Rückschlags durch den Ausfall von Tallig und Linsbichler die deutlich entspanntere personelle Situation: "Während der Länderspiele konnten einige Spieler Rückstände aufholen und sind topfit."