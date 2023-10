Hattrick!

Der Mann der Stunde sollte letztlich sogar noch einen sauberen Hattrick verbuchen und den VfB damit nach 0:1-Rückstand zu einem 3:1 gegen Wolfsburg schießen - und zugleich vorübergehend an die Tabellenspitze. Serhou Guirassy stand außerdem bei famosen 13 Toren in sieben Einsätzen. Ein unglaublicher Wert. AFP via Getty Images