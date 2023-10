Der VfB wird mit enorm breiter Brust aus der Kabine kommen: Die Schwaben holten in der Liga zuletzt vier Siege in Serie - immer mit mindestens zwei Toren Abstand. So auch vergangene Woche beim 2:0 in Köln. Trainer Sebastian Hoeneß belässt es bei derselben Startformation, Doppeltorschütze Undav sitzt also erneut nur auf der Bank.