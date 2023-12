Wirtz kontert Führich in rasantem Topspiel

Das Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen hielt am Ende, was es versprochen hatte. Die Schwaben zündeten in Hälfte eins ein Feuerwerk, Bayer antwortete nach Wiederanpfiff. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1 - für den VfB ist es das erste Remis der laufenden Saison.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß sah nach dem 2:0-Pokalerfolg gegen Borussia Dortmund, es war der fünfte Sieg in Serie, keinen Grund für personelle Wechsel und vertraute auf exakt dieselbe Elf wie gegen den BVB.

Ein wenig anders sah die Sache bei den Leverkusenern aus. Bayer-Coach Xabi Alonso hatte beim ungefährdeten 3:1-Pokalerfolg gegen Paderborn seine komplette Stamm-Defensive geschont und wechselte daher nun viermal: Hradecky (Tor), Kossounou, Tah und Tapsoba kehrten anstelle von Kovar (Tor), Stanisic, Andrich und Hincapie in die Anfangsformation zurück.

Die Ruhepause tat der Bayer-Defensive offenbar nicht ganz so gut, denn in der ersten Hälfte hatte diese immer wieder große Probleme. Stuttgart präsentierte sich in diesem Topspiel bärenstark, spielte gerade im Mittelfeld exzellentes Pressing und kam so häufig zu Ballgewinnen - und vielversprechenden Abschlüssen: Führich (3.), Guirassy, Undav, Vagnoman (alle 8.) und wieder Undav (17.) hatten jedoch kein Abschlussglück.

Bärenstarke Schwaben entzaubern Bayer

Und Bayer? Die Werkself war systemtaktisch sehr fluide, spielte mal 4-4-2, mal 4-2-3-1, mal 5-2-3 oder 3-4-3 - und konnte den VfB dennoch nicht aus der Fassung bringen. Vielmehr hatten die Rheinländer mit den Schwaben mehr Arbeit, als ihnen lieb war. Gerade im Mittelfeld bekam man zu selten Zugriff, folglich kam es auch nicht zu einem geordneten Spielaufbau. Die Gäste deuteten aber dennoch ab und an Torgefahr an: Adli traf nach starkem Boniface-Zuspiel das Aluminium (9.), während Boniface in der 24. Minute nach gegnerischem Fehlpass an Nübel scheiterte.

Es war ein rasantes Spiel, in dem Stuttgart den Takt vorgab und in Hälfte eins starke 18 Torschüsse verbuchte, zehn mehr als Bayer. Einziges Manko des VfB: die Chancenverwertung. Die bis dato beste Möglichkeit vergab Guirassy freistehend im Eins-gegen-eins gegen Hradecky (26.). Erst Führich erlöste die Schwaben, als er nach feinem Spielzug von Undav und Vagnoman aus der Nahdistanz zum vielumjubelten 1:0-Halbzeitstand vollstreckte (40.).

Ausgleich: Florian Wirtz (#10) trifft zum 1:1. IMAGO/Pressefoto Baumann

Paukenschlag nach dem Seitenwechsel

Nach Wiederanpfiff gab's aber direkt den Paukenschlag und die kalte Dusche für die Stuttgarter: Xhaka spielte einen klasse Tiefenpass auf Boniface, der sich dynamisch am Ball behauptete und von links quer zu Wirtz legte. Dieser bedankte sich und schob zum 1:1 ein (47.). Kurz darauf hätte Xhaka beinahe das Spiel komplett auf den Kopf gestellt, der Schweizer traf aus der zweiten Reihe jedoch nur den rechten Pfosten (49.).

Bayer zeigte sich in Hälfte zwei stark verbessert, hatte in dieser nun weitegehend offenen Partie sogar leichte Vorteile. Mit zunehmender Spieldauer verlagerte sich das Geschehen mehr und mehr in die Stuttgarter Hälfte. Die Werkself strahlte in dieser Phase mehr Torgefahr aus, zwingende Abschlüsse gab's aber nicht. Das lag auch am VfB, der zwar offensiv nicht mehr so sehr in Erscheinung trat, defensiv aber weiterhin grundsolide performte.

In der Schlussphase des Spiels war die Werkself etwas näher am Sieg, hatte im Vergleich zum VfB ein kleines Chancenplus und deutlich mehr Spielanteile. Am Ende blieb es aber beim leistungsgerechten Remis, mit dem letztlich beide Teams wohl gut leben können.

Beim VfB Stuttgart, der seit nunmehr 14 Jahren zu Hause gegen Bayer nicht gewinnen konnte (0-5-7), jagt ein Topspiel das nächste: Kommende Woche sind die Schwaben beim FC Bayern München zu Gast (Sonntag, 19.30 Uhr). Leverkusen peilt derweil unter der Woche in der Europa League gegen Molde FK den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel an (Donnerstag, 18.45 Uhr), bevor am Sonntag Eintracht Frankfurt in die BayArena kommt (17.30 Uhr).