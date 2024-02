Stuttgart bangt weiter um Nübel - Anton und Mittelstädt fehlen im Training

Die Hoffnung war groß, dass Alexander Nübel am heutigen Montag wieder ins Training einsteigen könnte. Doch Stuttgarts Stammkeeper fehlte ebenso wie eine Reihe weiterer VfB-Profis.

Stand zuletzt im Pokal in Leverkusen auf dem Feld: VfB-Keeper Alexander Nübel. IMAGO/Sven Simon

Der Keeper, der sich im Pokal-Viertelfinale bei Bayer 04 Leverkusen (2:3) eine Hüftprellung zugezogen hat, sollte im Idealfall heute wieder auf den Rasen zurückkehren. Doch die erste Einheit der Woche mit Blick auf die Partie am Samstag gegen den 1. FC Köln fand ohne den 27-Jährigen statt. Nachdem auch noch Ersatzkeeper Dennis Seimen, gemeinsam mit Lilian Egloff, zur U 21 und deren Testspiel am heutigen Nachmittag gegen die Regionalliga-Reserve der TSG Hoffenheim abkommandiert wurde, stieß U-21-Keeper Finn Böhmker zur Trainingsgruppe der Profis.

Sollte Nübel auch morgen nicht das Training aufnehmen können, dürften sich die Perspektiven eines Einsatzes am kommenden Wochenende verschlechtern. Stuttgart bangt um seinen Startkeeper, darf sich dagegen aber über die Rückkehr von Silas freuen. Der Nationalspieler der Demokratischen Republik Kongo war in der Vorwoche vom Afrika-Cup zurückgekehrt, wurde allerdings in der Partie beim SV Darmstadt, die der VfB mit 2:1 gewann, noch geschont.

Podcast Abschied von WM-Held Brehme - Baumgarts „größte Aufgabe“ beim HSV Ein Schuss, ein Tor. Andreas Brehme hat Deutschland 1990 mit einem Elfmeter zum Weltmeister gemacht - jetzt ist Brehme im Alter von nur 63 Jahren gestorben. Wir sprechen mit kicker-Reporter Frank Linkesch über Brehmes Karriere und seinen größten Erfolg. alle Folgen

Ähnlich, wie heute auch Maximilian Mittelstädt und Waldemar Anton, die beide aus Gründen der Belastungssteuerung den rund einstündigen Aufgalopp schwänzen durften. Die beiden Verteidiger werden morgen wieder im Kreis der Kollegen zurückerwartet. Dort tauchte heute Anthony Rouault wieder auf, der am Wochenende nach seiner Nasenoperation noch passen musste und jetzt mit einer Maske die wiederhergestellte Nase schützt. Dan-Axel Zagadou, der sich in der Vorwoche einer Kreuzbandoperation unterziehen musste, wird im Gegensatz dazu noch mehrere Monate nicht zu sehen sein.

Nur zwei Wochen soll es dauern, bis Deniz Undav sein Comeback feiert. Der Stürmer, der in Darmstadt vorzeitig ausgewechselt werden musste, laboriert an einem Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel. Es besteht allerdings die Hoffnung, dass es der Torjäger bis zur Auswärtspartie beim VfL Wolfsburg schafft, wieder einsatzbereit zu sein. Während der heutigen Einheit ließ es sich der 27-Jährige jedenfalls nicht nehmen, auf dem Platz zu erscheinen, mit Trainer Sebastian Hoeneß einen Plausch zu halten und die Kollegen mit Sprüchen aufzuheitern.