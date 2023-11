Sturm-Sorgen in Düsseldorf: Gehirnerschütterung bei Vermeij

Einzig Jona Niemiec konnte aus dem Sturm-Trio von Fortuna Düsseldorf am Montag trainieren. Nicolas Gavory kehrte derweil nach einem Todesfall in der Familie zur Mannschaft zurück.

Bereits in der siebten Spielminute musste Vincent Vermeij am vergangenen Freitag bei der 1:3-Pleite gegen den SV Wehen Wiesbaden das Feld verlassen. Der Angreifer war zuvor mit seinem Teamkollegen Yannik Engelhardt zusammengeprallt und hatte sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Wie die Fortuna am Montag verkündete, hat der Niederländer mittlerweile das Krankenhaus verlassen. Unter der Woche werde sich der Mittelstürmer nun "einigen Tests" unterziehen, dann würde man entscheiden, wie es mit ihm weitergeht. Entsprechend offen ist sein Einsatz am kommenden Wochenende.

Sollte Vermeij bis zum Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth nicht fit werden, dann wird es im Düsseldorfer Sturm dünn. Denn auch Daniel Ginczek konnte am Montag weiterhin nicht mit der Mannschaft trainieren. Aufgrund von muskulären Problemen absolvierte der 32-Jährige ein individuelles Laufprogramm. Der einzige fitte Neuner bei der Fortuna ist zurzeit der junge Jona Niemiec, der in dieser Saison in der Liga neunmal von der Bank kam und einmal traf.

Gavory zurück: "Er möchte sich mit Fußball ablenken"

In der Defensive gab es dagegen einen Rückkehrer. Nicolas Gavory, der aufgrund eines Todesfalls in der Familie in die französische Heimat gereist war und das Spiel gegen Wiesbaden verpasst hatte, ist wieder bei der Mannschaft. "Es geht Nicolas den Umständen entsprechend gut. Er möchte sich mit Fußball etwas ablenken - da ist er in unserem Kreis sehr gut aufgehoben", erklärte Trainer Daniel Thioune die Situation und fügte an: "Ich hoffe, dass wir ihm ein bisschen Freude bereiten können und er sich dadurch von den traurigen Momenten, die er jetzt hatte, etwas schneller lösen kann. Dass er am Wochenende spielt, ist nicht ausgeschlossen."

Weiterhin nicht mit dabei sind dagegen die Langzeitverletzten Andre Hoffmann (Schulterluxation), Matthias Zimmermann (Stressfraktur im Mittelfuß) und Shinta Appelkamp (muskuläre Verletzung). Auch Felix Klaus verpasste die Einheit am Montag. Der Flügelspieler ist erkältet.