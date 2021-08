"Stütze" Gulde verlängert in Freiburg

Innenverteidiger Manuel Gulde bleibt auch über 2022 hinaus beim SC Freiburg. Vergangene Saison gehörte der 30-Jährige zum Stammpersonal und will sich weiter im Team vom Trainer Christian Streich beweisen.

190 Spiele bestritt Manuel Gulde bislang in der 1. und 2. Bundesliga, 104 Pflichtspiele für den SC Freiburg. In den kommenden Jahren sollen weitere dazukommen: Der Innenverteidiger verlängerte am Dienstag seinen Vertrag im Breisgau. Wie gewöhnlich kommunizierte der SC keine genauen Vertragsinhalte, im Sommer kommenden Jahres wäre sein Vertrag nach kicker-informationen ausgelaufen.

"Manuel hat in den vergangenen Jahren überzeugende Leistungen gebracht und ist mit seiner Verteidigungshaltung und Agilität eine Stütze in unserem Defensivverbund", sagt Sportvorstand Jochen Saier. "Wir arbeiten nun bereits seit fünf Jahren erfolgreich zusammen und freuen uns, dass Manuel seine Fähigkeiten auch weiterhin bei uns einbringt."

27 Spiele in der vergangenen Saison - bester Notenschnitt

Seit 2016 läuft der inzwischen 30 Jahre alte Abwehrspieler für den Sport-Club auf und bestritt vergangene Saison 27 Partien für die Südbadener. "Ich bin mit meinem bisherigen Weg in Freiburg sehr zufrieden und fühle mich hier einfach wohl. Obwohl der Konkurrenzdruck hoch ist, habe ich meine Spiele gemacht”, sagt Gulde und fügt an: “Dieser Herausforderung möchte ich mich wieder stellen und freue mich darauf, mit dem Sport-Club weiter Gas geben zu können."

Aktuell stehen SC-Trainer Christian Streich gleich fünf gestandene Innenverteidiger zur Verfügung. Allerdings ist Gulde neben Philipp Lienhart einer von nur zwei Rechtsfüßern, die drei anderen zentralen Abwehrspieler Keven und Nico Schlotterbeck sowie Dominique Heintz spielen bevorzugt mit ihren linken Füßen. Zuletzt lobte Streich das "Verteidigungs-Gen" Guldes, der in der vergangenen Spielzeit den besten kicker-Notenschnitt der Freiburger Innenverteidiger aufwies (3,37).