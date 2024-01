Stürmer-Not beim 1. FC Köln: Waldschmidt und Selke fehlen "mehrere Wochen"

Der neue Trainer Timo Schultz muss im Kampf um den Klassenerhalt mit dem 1. FC Köln auf mehrere Angreifer verzichten: Neben Luca Waldschmidt wird den Rheinländern vorerst auch Davie Selke nicht zur Verfügung stehen.

Waldschmidts Verletzung hatte sich der 27 Jahre alte Offensivspieler beim Abschlusstraining am Freitag zugezogen und anschließend auch im Spieltagskader des 1. FC Köln beim 1:1 gegen den 1. FC Heidenheim gefehlt. Am Sonntag folgte nun die genaue Diagnose, nachdem Luca Waldschmidt im MRT untersucht worden war: Das Wadenbein ist angebrochen. Der FC teilte mit, Waldschmidt werde "mehrere Wochen fehlen".

Die Optionen werden weniger

Dieselbe Wortwahl wählte der Klub bei Davie Selke, kommunizierte aber keine genaue Diagnose. Der Stamm-Mittelstürmer hatte bereits während der Partie nach seinem Führungstreffer "ein bisschen was am Fuß gemerkt, dann aber durchgezogen". Womöglich mit schwereren Folgen als gedacht: Auch Selke wurde im MRT untersucht und steht nun vorerst nicht zur Verfügung.

Die Personalsituation in der Offensive wird für FC-Trainer Timo Schultz nun kompliziert, seine Wechseloptionen waren relativ dürftig in der Schlussphase der Partie am Samstag. Und das auch, weil Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic noch Trainingsrückstand hatte und Routinier Mark Uth nach seiner Knie-Verletzung derzeit ebenfalls verletzt pausieren muss.

Schultz' Optionen werden damit immer dünner. Immerhin Ljubicic dürfte aber beim nächsten Heimspiel am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund wieder eine Option sein. Als Selke-Ersatz stehen noch die Mittelstürmer Steffen Tigges, der gegen Heidenheim eingewechselt wurde, sowie Florian Dietz im Kader. Waldschmidt, meist flexibel hinter einem Stoßstürmer aktiv oder auf dem Flügel im Einsatz, könnte von Faride Alidou, Sargis Adamyan oder Talent Justin Diehl ersetzt werden.

Nachverpflichtungen sind wegen der Transfersperre durch die FIFA nicht möglich. Besonders der Ausfall von Selke dürfte die Kölner hart treffen: Der 28-Jährige erzielte in der laufenden Saison fünf der insgesamt elf Treffer des Tabellenvorletzten, Waldschmidt immerhin zwei.