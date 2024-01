Am Knie verletzter Uth muss "vorerst pausieren"

Schlechte Nachrichten für den 1. FC Köln: Der neue Trainer Timo Schultz muss beim Jahresauftakt in der Bundesliga wohl auf seinen Routinier Mark Uth verzichten.

Verletzt in Essen: Kölns Mark Uth IMAGO/Herbert Bucco

Wie die Kölner am Sonntag mitteilten, hat sich der 32-Jährige beim 4:4 im Testspiel am Samstag gegen Drittligist Rot-Weiss Essen "am Knie verletzt". Uth hatte sich die Blessur ohne Gegnereinwirkung zugezogen und war nach etwas mehr als einer halben Stunde vom Rasen gegangen. Für ihn war Eigengewächs Damion Downs ins Spiel gekommen.

Der neue neue FC-Coach Timo Schultz hatte nach dem Spiel noch von einer "Vorsichtsmaßnahme" gesprochen, nun ergab eine MRT-Untersuchung aber doch eine Verletzung - eine genauere Diagnose und eine Ausfallzeit für Uth kommunizierten die Kölner allerdings nicht.

Fest steht aber, dass der Offensivspieler "vorerst pausieren" muss - und damit wohl für das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) keine Option sein wird. Da steht der Tabellen-Siebzehnte nach dem Trainerwechsel von Steffen Baumgart zu Schultz bereits mächtig unter Druck.

Uth hatte erst im Laufe dieser Bundesligaspielzeit sein Comeback nach mehr als einem Jahr Leidenszeit gegeben. Diverse Verletzungen hatten den Kreativspieler immer wieder gestoppt - das Knie war allerdings in der Vergangenheit noch nicht betroffen gewesen.