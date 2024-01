Ein Schreckmoment und ganz schreckliche Momente bei Schultz' Debüt

Zwei Tage lang konnte Timo Schultz beim 1. FC Köln wirken, da musste er am Samstag bereits gegen Rot-Weiss Essen den ersten Test bestreiten. Der neue Coach gab sich danach zwar kämpferisch, aber die teilweise schlimmen Leistungen dürften auch ihm Kopfschmerzen bereiten.

Timo Schultz hatte in seinem ersten Spiel als Trainer des 1. FC Köln keine halbe Minute an der Seitenlinie gestanden, da lag seine Mannschaft schon zurück. Ausgerechnet der bei den Geißböcken ausgebildete und derzeit an den Testspielgegner Rot-Weiss Essen verliehene Marvin Obuz hatte gleich mal gezeigt, was derzeit sportlich alles schiefläuft beim Bundesligisten. "Das war sicher ein sehr unglücklicher Beginn für uns", gab Schultz zu.

Es lief aber noch mehr schief: Gegen den Drittligisten rannte der Erstligist die meiste Zeit dem Ergebnis hinterher. Am Ende stand ein 4:4 auf der Anzeigetafel. Definitiv kein Mutmacher, eine Woche vor dem nächsten Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim.

Von Aufbruchstimmung keine Spur

Vor allem die ersten 45 Minuten des auf zweimal 60 Minuten angesetzten Testkicks dürften den FC-Fans mehr Sorgen als Hoffnung machen. Von Aufbruchstimmung war nach dem Trainerwechsel in der Winterpause von Steffen Baumgart hin zu Schultz jedenfalls nichts zu spüren. Die Verunsicherung beim Tabellen-Siebzehnten scheint sehr tief zu sitzen.

"Wir wollten mutig sein, unsere Aktionen haben und immer wieder in die Schnittstellen reinspielen", erklärte der neue Mann an der Seitenlinie und offenbarte dann, dass er die Leistung ebenfalls sehr kritisch gesehen hatte: "Das haben wir versucht, gut umzusetzen." Eben nur versucht, gelungen war davon wenig. Denn mit zunehmender Spieldauer habe Schultz "die Spielkontrolle schon gefallen", Essen hatte da aber auch nur noch eine B-Elf auf dem Rasen und war offenbar in Sachen Belastungssteuerung unterwegs.

Es war nicht nur Schatten zu sehen

Testspiele sollten nicht überbewertet werden und auch dieses wird schnell vergessen werden. Doch an schrecklichen Momenten lieferten die Kölner eine Spur zu viel: Ganz einfache Gegentore, unnötiges Risiko im Spielaufbau, in bester Position vergebene Chancen und das latente Gefühl, dem zwei Klassen tiefer spielenden Gegner unterlegen zu sein. Dabei wären angesichts der angespannten Lage Erfolgserlebnisse wichtig - und keine weitere Verunsicherung. Was aber etwa Timo Hübers und Noah Katterbach in der Abwehr boten, vorne Mark Uth, Florian Kainz und Faride Alidou, war ein weiteres Warnsignal.

"Ich habe eine Truppe gesehen, die lebt", betonte Schultz und wollte mit dieser Aussage wohl vor allem vermeiden, bereits am dritten Arbeitstag die eigenen Mitarbeiter in den Senkel stellen zu müssen. Immerhin: Jan Thielmann etwa ging vorneweg, auch Eric Martel ist im zentralen Mittelfeld ein Mann, auf den Verlass ist. Jeff Chabot kann die Defensive führen, Max Finkgräfe die linke Abwehrseite in den Griff bekommen. Und mit Jacob Christensen zeigte sich auch ein Sommer-Einkauf engagiert, der bislang unter anderem wegen Verletzung komplett außen vor war.

Man hat gesehen, dass wir Tore schießen können. Kölns Trainer Timo Schultz

"Weniger Risiko im Ballbesitz", hat sich Schultz als Rezept gegen die Unsicherheit notiert. Die Defensive hat er im Fokus, dort stabiler zu sein soll in der kommenden Woche vor dem Heidenheim-Spiel der Schwerpunkt sein. "Aber man hat gesehen, dass wir Tore schießen können", wagte sich der Norddeutsche an eine gute Prise Optimismus.

Zwischen all den schrecklichen Momenten blieb eine Szene dann wohl nur ein Schreckmoment: Mark Uth, mit einer jahrelangen Verletzungsgeschichte gestraft, griff sich nach etwas mehr als 30 Minuten ans linke Knie und ging dann in die Kabine. Eine Untersuchung steht aus, Schultz ging nach dem Spiel aber von einer reinen Vorsichtsmaßnahme aus. Geglänzt hatte allerdings auch der erfahrene Offensivspieler Uth zuvor nicht.