Kölns Hoffnungsträger Uth trainiert wieder

Beim Testspiel zuletzt gegen die SpVg Porz hatte er noch aussetzen müssen, nun mischte Mark Uth wieder auf dem Trainingsplatz mit. Ein wichtiges Signal, denn für den 1. FC Köln ist der 32-Jährige ein Hoffnungsträger.

Eine "Reaktion auf die Belastung" der vergangenen Wochen hatte Steffen Baumgart gesehen - und seinen Spielmacher beim 8:0-Testspielsieg gegen die SpVg Porz am Mittwochabend und in den Einheiten zuvor komplett geschont. Kein Wunder, denn nach anderthalb Jahren Pause hatte Uth zweimal in Folge wieder in der Bundesliga in der Startelf gestanden.

Die Sorgen um den zuletzt lange ausgefallenen Routinier waren danach in Köln groß geworden - und endeten am Montagmorgen. Wie von Baumgart angekündigt stand Uth wieder ganz normal auf dem Trainingsplatz - wie auch Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen, der ebenfalls gegen Porz gepasst hatte.

Der gute Anfang des "kölsche Jung"

Zum Beginn der Trainingswoche stehen Baumgart damit wieder fast alle Optionen zur Verfügung. Lediglich Ersatzkeeper Philipp Pentke und Mittelfeldspieler Jacob Christensen arbeiten noch im Reha-Bereich.

Besonders Uths Rückkehr dürfte aber für etwas Aufatmen sorgen. Denn im Idealfall ist er ein Akteur, der vornweggehen und seine Mitspieler nicht nur anleiten, sondern auf der Zehnerposition auch in Szene setzen kann. Zumal Uth als gebürtiger "kölsche Jung" die komplette Identifikation mit dem FC vorlebt.

Welchen Einfluss er auf das Spiel des 1. FC Köln haben kann, war zuletzt beim 1:1 in Bochum zu sehen: Da war sein Ballgewinn im Mittelfeld und der anschließende Pass nach vorne die Quelle des Ausgleichstreffers. Ein guter Anfang, dem noch mehr folgen soll. Auch wenn der nächste Gegner am Freitagabend in Müngersdorf FC Bayern München heißt.