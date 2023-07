Streichs Frust wegen Adamu: "Er hat drei Monate mit Schmerzen gespielt"

Neben dem Armbruch von Kapitän Christian Günter beschäftigen Freiburgs Trainer Christian Streich noch andere personelle Sorgen, die den erfreulichen 6:1-Testspielsieg gegen Grasshoppers Zürich in den Hintergrund drängen.

"Mir ist es recht, dass sie zusammen gut gekickt haben", sagte Streich nach dem überraschend hohen Sieg gegen den kurz vor dem Saisonstart stehenden Schweizer Erstligisten und verteilte noch ein Sonderlob an Merlin Röhl, der als etatmäßiger Achter in der ersten Hälfte eine präsente hängende Spitze verkörperte und traf: "Das macht er super, das Tor."

Einige Dinge seien erfreulich gewesen, man dürfe so ein Testspiel nach einer Woche Vorbereitung aber nicht überbewerten. So weit, so normal. Doch dann verriet Streich, dass ihn neben Günters Armbruch noch andere personelle Sorgen umtreiben.

Weißhaupt am Trommelfell operiert

So sei Noah Weißhaupt wegen eines geplatzten Trommelfells operiert worden. Über eine mögliche Ausfallzeit beim U-21-Nationalspieler, der am Freitag erst seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat, sprach Streich nicht. Geplant war, dass er wie die drei übrigen U-21-EM-Teilnehmer Noah Atubolu, Kenneth Schmidt und Yannik Keitel zum Trainingslagerstart am Donnerstag zum Team stößt.

Die 21 Jahre alte Offensivkraft Weißhaupt ist als linker Schienenspieler vor einer Dreierkette neben den gleichaltrigen Verteidigern Schmidt und Jordy Makengo einer von drei Akteuren, die Günter zunächst ersetzen sollen. Der SC sucht nicht auf dem Transfermarkt nach einem Ersatz für den Kapitän. Bezogen auf das Personal für die linke Defensivseite sagte Sportvorstand Jochen Saier am Sonntag zum kicker: "Wir gehen in der aktuellen Konstellation in die Saison."

Zu Günters wahrscheinlicher Ausfallzeit machte der SC keine Angaben. In jedem Fall ist es bitter für den Dauerbrenner, der nach einem Tief im Saisonendspurt mit neuem Elan starten wollte. Ein wenig Hoffnung macht Maximilian Eggestein, der vor einem Jahr mit in Handgelenksnähe gebrochener Elle und Speiche lediglich zehn Tage ausfiel und nur ein Ligaspiel verpasste.

Adamus Probleme sorgen für Unmut bei Streich

Ob und viele (Test-)Spiele Sommerzugang Junior Adamu verpassen wird, ist offen. Der Österreicher wurde für eine Basisablöse von sechs Millionen aus Salzburg verpflichtet und sollte ursprünglich mit den übrigen im Juni noch aktiven A-Nationalspielern erst am morgigen Montag das Training beim SC aufnehmen. Der Stürmer weilt aber schon eine Woche beim neuen Klub, weil er - sehr zum Unmut von Streich - angeschlagen ist, sich mit Beschwerden an der Patellaspitze im Knie herumplagt.

"Er hat drei Monate mit Schmerzen gespielt und ist dann noch zur Nationalmannschaft - leider. Aber klar, wegen des Ehrgeizes", brachte Streich seinen Frust über den Umgang mit Adamus Blessur bei dessen Ex-Klub in Salzburg sowie beim ÖFB zum Ausdruck.

Man darf nun gespannt sein, in welchem Maße Adamu beim Start in Freiburg gebremst wird. Streichs wichtigster Wunsch ist hingegen klar: "Wir müssen jetzt so schnell wie möglich die Mannschaft zusammenkriegen, mit der wir in die Saison starten, damit wir zusammen trainieren können. Wir haben schon ein paar Baustellen."