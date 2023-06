Das nächste Talent "aus dem Hut gezaubert": Freiburgs Überraschung der Saison

1:58In der Rückrunde plötzlich regelmäßiger Gast in der Freiburger Startelf: Kenneth Schmidt steht laut kicker-Reporter Carsten Schröter-Lorenz sinnbildlich für den Freiburger Weg. Kaum ein anderer Verein bindet so viele Jugendspieler in die Profimannschaft ein wie der SC.