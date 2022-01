"Störungsfreie Vorbereitung": FCS startet mit Zellner

Zum Start 2022 steht für den 1. FC Saarbrücken der schwere Gang nach Osnabrück an. Trainer Uwe Koschinat baut an der Bremer Brücke erstmals in dieser Saison wieder auf Steven Zellner - und erklärt seinen Testspielverzicht.

Zurück auf dem Platz, zurück in der Startelf: Steven Zellner. imago images/Jan Huebner