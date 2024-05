Trotz langer Unterzahl: Saarbrücken steht im Landespokal-Finale

Der 1. FC Saarbrücken ist seiner Favoritenrolle im Landespokal-Halbfinale gerecht geworden. Der Drittligist setzte sich am Mittwochabend mit 3:0 beim FSV Jägersburg durch.

Kasim Rabihic brachte Saarbrücken per Freistoß in Führung. IMAGO/Fussball-News Saarland

Nach der deutlichen Niederlage in Münster nahm Rüdiger Ziehl vier Änderungen in der Startelf vor. Paterok vertrat Schreiber zwischen den Pfosten, außerdem begannen Uaferro, Günther-Schmidt und Rabihic für Robin und Dominik Becker sowie Civeja.

Beim Saarlandligisten FSV Jägersburg war der Drittligist natürlich haushoher Favorit, startete aber schlecht ins Spiel. Uaferro verlor ein entscheidendes Laufduell und konnte sich anschließend nur mit einer Notbremse helfen - Saarbrücken spielte ab der 12. Minute in Unterzahl.

Das konnte der Underdog aber nicht nutzen, nach etwas mehr als einer halben Stunde brachte Rabihic den FCS per direkt verwandeltem Freistoß in Führung. Saarbrücken ließ anschließend noch die ein oder andere Chance ungenutzt, es ging also mit dem 1:0 in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang sorgte Stehle für klarere Verhältnisse, der Angreifer stelle auf Vorlage von Kerber auf 2:0 (63.). Jägersburg fand in Überzahl keine Antwort mehr, kurz vor dem Ende traf Günther-Schmidt gar noch zum 3:0.

Saarbrücken nahm die Hürde Jägersburg letztlich souverän und steht somit im Finale um den Saarlandpokal. Dort geht es am 25. Mai (11.45 Uhr) gegen den Regionalligisten FC Homburg.