Saarbrücken ringt Homburg nieder und gewinnt den Saarland-Pokal

Der 1. FC Saarbrücken hat sich im Finale um den Saarland-Pokal gegen den FC 08 Homburg mit 2:1 durchgesetzt. Nach einer starken ersten Hälfte musste der FCS in Durchgang zwei zittern, sicherte sich am Ende jedoch das Ticket für den DFB-Pokal.

Das Finale im Saarland-Pokal wartete mit einem Duell zweier ehemaliger Bundesligisten auf: Drittligist Saarbrücken, nach dem erfolgreichen Ligaabschluss in Regensburg (1:0) lediglich mit D. Becker für den angeschlagenen Uaferro, empfing Regionalligist Homburg um den Bundesliga-erfahrenen Mendler. Es ging nicht nur um die silberne Trophäe, sondern zusätzlich um die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Mendlers Traumtor schockt FCS nur kurz

Der Favorit aus der Landeshauptstadt übernahm sofort das Kommando über die Partie und drängte die Gäste aus Homburg weit in die eigene Hälfte zurück. Bereits nach drei Minuten köpfte Stehle aus kurzer Distanz über das Tor, wenig später verpasste Becker eine Flanke von Rabihic nur knapp (15.). Dieser machte es schließlich besser und legte den Ball nach schöner Vorarbeit von Gaus an Kretzschmar vorbei ins Netz (21.).

Homburg war bis dahin offensiv noch nicht gefährlich, doch aus dem Nichts sorgte Mendler für den Ausgleich. Ein starkes Solo veredelte der Ex-Saarbrücker mit einem Schlenzer in den rechten Winkel (26.). Es war nur ein kurzer Schockmoment für den FCS: Rabihic setzte einen Freistoß knapp am Tor vorbei (31.), ehe Kerber einen Schuss von Zeitz mit der Hacke zur erneuten Führung ins Tor lenkte (38.). Da FCS-Keeper Paterok kurz vor der Pause hellwach war und ein Eigentor von Boeder nach einem schlampigen Rückpass verhinderte, ging es mit dem 2:1 in die Pause.

Homburg nach der Pause klar verbessert

Die Gäste kamen deutlich verbessert aus der Kabine und hatten kurz nach dem Seitenwechsel die Riesenchance zum erneuten Ausgleich, doch Heilig zielte aus bester Position zu ungenau, sodass Paterok parieren konnte (48.). Die Partie war nun ausgeglichen, sogar mit leichten Vorteilen für Homburg: Rabihic schoss auf der einen Seite knapp drüber (52.), auf der anderen Seite scheiterte Mendler im Eins-gegen-eins am FCS-Keeper (66.), ehe Lippert am linken Pfosten knapp daneben köpfelte (75.).

Homburg blies in den letzten zehn Minuten nochmals zur Schlussoffensive - ein Schlenzer von Hummel landete am rechten Außennetz (84.), ein Freistoß von Mendler aus dem rechten Halbfeld rutschte im Strafraum an Freund und Feind vorbei (87.). Saarbrücken, wo Günther-Schmidt in der Nachspielzeit die Vorentscheidung im Duell mit FCH-Keeper Kretzschmar vergab (90.+2), überstand diese jedoch unbeschadet und durfte sich über den zwölften Saarlandpokal der Vereinsgeschichte freuen. Damit steht auch fest, dass die Blau-Schwarzen in der kommenden Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals starten, in der in diesem Jahr erst im Halbfinale gegen Kaiserslautern Schluss war (0:2).