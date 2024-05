FCS nimmt Hürde Wiesbach nach Fehlstart - Finale gegen Homburg?

Der 1. FC Saarbrücken hat die nächste Landespokal-Aufgabe gelöst, ein Schritt fehlt nun noch zum Finale. Der Start ins Spiel gegen Wiesbach ging daneben.

Wer ein paar Minuten zu spät kam in Wiesbach, verpasste auf jeden Fall etwas. Gastgeber und Außenseiter FC Hertha, in der sechstklassigen Saarlandliga beheimatet, ging in der vierten Minute mit 1:0 in Führung: Stürmer Pascal Piontek klaute Patrick Sontheimer den Ball, lief durch bis zum Tor und vollendete per Flachschuss.

Der Drittligist schüttelte sich kurz - und schlug dann zurück. Tim Civeja durfte nach Doppelpasss mit Simon Stehle aus zwölf Metern frei abschließen - 1:1 (10.).

Es blieb trotz fortwährender Überlegenheit des FCS noch geraume Zeit spannend, nach 33 Minuten hätte Hertha durch einen Fernschuss von Kapitän Kilian Staroscik erneut in Führung gehen können, sein Schuss ging jedoch an die Latte. Stehle vergab indes in der 42. Minute frei vor Hertha-Torwart Elias Wüschner die Möglichkeit zur Saarbrücker Führung.

Fünf Änderungen gegenüber Halle

Trainer Rüdiger Ziehl beließ es in der Pause bei seiner Startelf, die im Vergleich zur Heimniederlage gegen den Halleschen FC auf fünf Positionen verändert in die Partie gegangen war: Torwart Tim Paterok, Kai Brünker, Dominik Becker, Julian Günther-Schmidt und Fabio Di Michele Sanchez hatten für den im Landespokal stets geschonten Tim Schreiber, den angeschlagenen Boné Uaferro, Robin Becker, Marcel Gaus und Luca Kerber begonnen.

Abschnitt zwei sah einen FCS, der sich weiterhin mühte, aber bis zur 79. Minute mit dem zweiten Treffer warten ließ. Der eingewechselte Kasim Rabicic setzte sich im Strafraum gegen Yannik Ernst zunächst durch und wurde dann zu Fall gebracht. Amini Naifi verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:1. Knapp zwei Zeigerumdrehungen später machte Julian Günther-Schmidt nach Stehle-Steckpass mit einem platzierten Abschluss den Deckel auf diesen interessanten Pokalvergleich.

Der FCS macht am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der 3. Liga auswärts bei den hoffnungsvollen Münsteraner Preußen weiter. Der Gegner ist aktuell Dritter, Saarbrücken hat als Sechster schon sieben Punkte weniger. Nur bei einem Sieg bliebe die Ziehl-Elf im Aufstiegskampf dabei.

Im Landespokal wiederum geht es im Halbfinale am Mittwoch, 8. Mai, bei Saarlandligist FSV Jägersburg weiter. Der Sieger steht im Endspiel am 25. Mai im Saarbrücker Ludwigspark - und trifft dann auf Regionalligist FC 08 Homburg.