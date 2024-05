Störfall in Bochum: Riemann spielt nicht in der Relegation

Den direkten Klassenerhalt hat der VfL Bochum verpasst, nun geht er ohne seinen Stammkeeper in die beiden Spiele gegen Fortuna Düsseldorf. Anstelle von Manuel Riemann wird wohl Andreas Luthe übernehmen.

Beim niederschmetternden 1:4 in Bremen war Manuel Riemann einmal mehr als Wüterich im Tor aufgefallen, ganz abgesehen davon, dass er mit einigen tollen Paraden die Niederlage noch einigermaßen in Grenzen hielt. Immer deutlicher aber zeigte er auch seinen Unmut über seine Mitspieler, schimpfte und pöbelte im Strafraum.

Ob dieses Verhalten der Auslöser dafür ist, dass Manuel Riemann bei den beiden anstehenden Spielen gegen Fortuna Düsseldorf am Donnerstag und am kommenden Montag nicht im Kasten stehen wird, lässt der Verein offen.

"Manuel Riemann wird dem Kader für die beiden letzten Saisonspiele nicht angehören. Darauf haben sich der VfL Bochum 1848 und der Torhüter heute verständigt", teilte der Klub am Montagnachmittag mit. Grund seien "unüberbrückbare unterschiedliche Auffassungen zu inhaltlichen Themen".

Weiterhin stellte VfL klar, "dass es sich nicht um eine Suspendierung oder Bestrafung handelt. Der VfL und Manuel Riemann werden diese Situation nach Saisonende aufarbeiten."

Sportlich bedeutet der Verzicht auf Riemann natürlich eine Schwächung, weil der Keeper in der Regel das Spiel von hinten heraus aufzieht, mit seiner Routine und Erfahrung schon einige Spiele aus dem Feuer gerissen hat, ganz ungeachtet der Tatsache, dass auch seine Saison natürlich nicht störungsfrei verlief.

Immerhin aber präsentierte sich Riemann überwiegend als zuverlässiger Rückhalt, der allerdings auch immer wieder polarisiert, mit seine wüsten Beschimpfungen der Mitspieler. Das kann man als Motivation verstehen, dürfte aber auch einige Kollegen deutlich verunsichern und irritieren.

Es ist davon auszugehen, dass Andreas Luthe im Kasten übernehmen wird, der Routinier, der in der Rückrunde vom 1. FC Kaiserslautern gekommen war. Und der 37-Jährige, der nach der aktuellen Saison seine Karriere beendet, verfügt sogar über Relegations-Erfahrung mit dem VfL Bochum: In der Saison 2010/11, als der VfL mit seinem Anlauf, in die Bundesliga aufzusteigen, an Borussia Mönchengladbach scheiterte, bestritt Luthe beide Partien für den VfL.