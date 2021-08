"Stimmige finanzielle Rahmenbedingungen": Freiburg lässt Rekordeinkauf Santamaria ziehen

Nach elf Monaten im Breisgau zieht es Baptiste Santamaria schon wieder zurück in die Heimat. Der 26 Jahre alte Franzose verlässt den SC Freiburg überraschend, um zu Stade Rennes zu wechseln.

Stade Rennes und der SC Freiburg haben sich auf einen Transfer von Baptiste Santamaria geeinigt. Das bestätigten beide Vereine am Dienstagmittag. Der Sechser hat für vier Spielzeiten bei den Rot-Schwarzen unterschrieben und wird in der Ligue 1 die Nummer 8 tragen. Die Liga kennt er bereits bestens, von 2016 bis 2020 kam er insgesamt auf 137 Ligue-1-Einsätze, alle für Angers.

"Baptiste ist relativ kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit seiner Familie zurück in die französische Heimat wechseln zu können. Wir haben uns nach schwieriger Gesamtabwägung dazu entschlossen, den Transfer aufgrund seiner persönlichen Situation und stimmiger finanzieller Rahmenbedingungen zu ermöglichen", erklärte Freiburgs Vorstand Jochen Saier.

Der Sport-Club hatte Santamaria erst vergangenes Jahr im September vom französischen Erstligisten SCO Angers geholt - und dafür so tief wie nie zuvor in die Tasche gegriffen: Um die zehn Millionen Euro hatten die Freiburger nach Frankreich überwiesen. Santamaria zahlte mit Leistung zurück, erwies sich für Freiburg als unverzichtbarer Antreiber. 31 Einsätze in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal stehen zu Buche. Für den kurzfristigen Abgang dürften die Freiburger nun mehr als die damals gezahlten zehn Millionen Euro erhalten.

Jetzt gilt es allerdings, einen Ersatz für Santamaria zu verpflichten. "Für uns war klar, dass wir diesem Wechsel nur zustimmen, wenn wir die Position im zentralen Mittelfeld gleichwertig ersetzen können. Hierzu befinden wir uns in finalen Gesprächen", verriet Saier.