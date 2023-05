Stadionsprecher im Fokus: Sandhausen entschuldigt sich beim HSV

Im Glauben, aufgestiegen zu sein, stürmten Fans des Hamburger SV bereits den Platz in Sandhausen. Die Gastgeber entschuldigten sich am Abend.

Erst am Samstag war es in der 3. Liga zu einem verfrühten Platzsturm der Anhänger des SV Wehen Wiesbaden gekommen, nur einen Tag später spielten sich in Sandhausen ähnliche Szenen ab: Als die Partie des Hamburger SV beim bereits abgestiegenen SVS abgepfiffen war, lag Kontrahent Heidenheim mit 1:2 in Regensburg hinten, der HSV damit voll auf Kurs Aufstieg.

Im Glauben, nach fünf Jahren in die Bundesliga zurückgekehrt zu sein, liefen die Fans der Hamburger auf das Feld - oder wie es der SV Sandhausen in einem Statement am Sonntagabend formuliert: "Nach der Partie gegen den Hamburger SV kam es zur kontrollierten Platzbegehung, die der SV Sandhausen den Anhängern des Hamburger SV ermöglichte."

Fehlerhafte Durchsage

Alle Anwesenden im Stadion seien von einem Hamburger Aufstieg ausgegangen - so auch der Stadionsprecher des SVS, der den Platzsturm mit einer fehlerhaften Durchsage offenbar maßgeblich heraufbeschworen hatte. "Nach einem Zuruf ging unser Stadionsprecher fälschlicherweise davon aus, dass der HSV aufgestiegen sei", erklärt der SVS in seiner Stellungnahme. "Um die Situation im Stadioninnenraum zu deeskalieren, gratulierte er den Gästen zum Aufstieg."

Wie sich herausstellte, kam die Durchsage allerdings viel zu früh. In Regensburg wurden elf Minuten nachgespielt, in denen Heidenheim noch zwei Treffer erzielte und den HSV damit in die Relegation schickte. Aus dem Jubel auf dem Rasen wurden fassungslos am Boden sitzende Anhänger. Die Spieler hatten die Feierlichkeiten bereits beendet und waren in die Kabine gegangen, als sie erfahren hatten, dass die Partie in Regensburg noch nicht abgepfiffen war. "Die Art und Weise ist natürlich brutal", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau nach Spielschluss.

Für die Falschinformation entschuldigte sich der SVS beim HSV. "Der SV Sandhausen ist sich des Risikos und der Tragweite solcher Durchsagen bewusst und entschuldigt sich deshalb an dieser Stelle beim Hamburger SV und den Fans im Stadion für die fehlerhafte Durchsage."