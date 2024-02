St. Pauli und das ungewohnte Gefühl der Niederlage: "Wichtig ist, dass wir daraus lernen"

Erstmals seit knapp zehn Monaten hat der FC St. Pauli ein Zweitligaspiel verloren. Trainer Fabian Hürzeler sieht seine Mannschaft aber ausreichend gefestigt, um mit der Niederlage beim 1. FC Magdeburg umzugehen.

Am 21. April 2023 verlor der FC St. Pauli das Stadtderby gegen den Hamburger SV. Mit 3:4 ging das Duell am 29. Spieltag verloren und mit ihm so allmählich die realistischen Hoffnungen, doch noch ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitreden zu können.

Aufgestiegen ist der FC St. Pauli in der Tat nicht, doch in der 2. Bundesliga gelang ihm in der Folge jenes 21. Aprils Beeindruckendes: In den darauffolgenden 25 Ligapartien blieb Hürzelers Team ungeschlagen. 14 Siege und elf Remis gab es, auch in dieser Saison blieb der Tabellenführer folglich ohne Niederlage - bis zum Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg.

Am Samstag musste der FC St. Pauli beim FCM antreten. Der Gegner war unbequem, der Rasen auch, St. Pauli fehlte es an Offensivgefahr und in der Defensive leitete ein dicker Patzer von Keeper Nikola Vasilj den entscheidenden Gegentreffer zum 0:1 ein.

Hürzeler: "Beide Mannschaften haben sich neutralisiert"

Der FC St. Pauli hätte am Samstag seine Serie verlängern und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen können. Durch die Niederlage misslang beides. Hürzeler gab sich nach der Partie "sehr enttäuscht" bei "Sky", weil seine Mannschaft "nicht das auf den Platz gebracht" habe, was sie könne. "Und dann verlieren wir so ein Spiel, das ein Unentschieden-Spiel ist."

"Beide Mannschaften haben sich neutralisiert, wir verlieren es am Ende wegen eines individuellen Fehlers", analysierte Hürzeler weiter. Der Trainer vermisste bei seinem Team die "letzte Konsequenz". Weil zudem "die persönlichen Duelle im entscheidenden Drittel nicht gewonnen" wurden, stand der FC St. Pauli am Ende mit leeren Händen da - zumindest in der Liga erstmals in dieser Spielzeit.

Nun geht es nach Mallorca

Die letzte Niederlage des Kiez-Klubs in einem anderen Wettbewerb ist gar nicht so lange her: Erst Ende Januar verlor St. Pauli das Pokal-Viertelfinale gegen Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen. Hürzeler will sich daher nicht aus der Ruhe bringen lassen: "Wir haben nach dem Pokal-Aus eine gute Reaktion gezeigt. Die Mannschaft ist sehr gefestigt und Niederlagen gehören dazu. Wichtig ist, dass wir daraus lernen."

Dem Pokal-Aus folgte ein starker Auftritt im Spitzenspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (3:2). Nun geht es für Hürzeler und sein Team zunächst ins Trainingslager nach Mallorca. Am nächsten Sonntag (13.30 Uhr) ist Eintracht Braunschweig im Millerntor-Stadion zu Gast - womöglich kann der FC St. Pauli dann ja eine neue Serie starten.