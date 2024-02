St. Pauli: Abflug nach Mallorca

Der Zustand der Trainingsplätze an der Kollaustraße war schon in den zurückliegenden Wochen immer wieder ein Thema für Fabian Hürzeler - jetzt reagieren der Trainer und der FC St. Pauli mit einer ungewöhnlichen Maßnahme auf das aufgeweichte Grün: Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig findet auf Mallorca statt.

Die Balearen-Insel ist ein beliebtes Ziel von Abschlussfahrten, mitunter wurde sie auch schon von Mannschaften vor dem letzten Spieltag besucht, wenn dieser sportlich nachrangig war. Die Hamburger aber fliegen nach der Partie beim 1. FC Magdeburg am kommenden Montag nach Mallorca und bereiten sich dort bis zum darauffolgenden Freitag auf die Partie gegen den Abstiegskandidaten aus Niedersachsen vor. Eine Folge des extrem nassen Hamburger Winters.

Im Januar fielen in der Hansestadt rund 90 Liter Niederschlag je Quadratmeter. Das ist fast die Hälfte mehr als im langjährigen Mittel. Im Dezember waren es mit gar 137 Litern pro Quadratmeter so viel wie seit Jahren nicht - zu viel für die Plätze am Trainingszentrum im Stadtteil Niendorf.

Podcast Leverkusens Titel-Woche: Was macht Wirtz zum "Straßenköter"? Bayer Leverkusen steht im DFB-Pokal-Halbfinale - und wie. Das Fußballfest gegen den VfB Stuttgart bot alles, was man sich als Fan des Sports wünschen kann. Einer, der den Unterschied machte, war Leverkusens Florian Wirtz. Welche Schlüsse lassen sich aus dem Erfolg vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern ziehen? alle Folgen

Der eher ungewöhnliche Abflug nach Mallorca, knapp einen Monat nach der Rückkehr aus dem Spanien-Trainingslager in Benidorm, erscheint den sportlichen Verantwortungsträgern als bester Lösungsansatz für eine optimale Vorbereitung. "Wir hatten extrem viel Regen, dazu Schnee und Eis. Das hat den Plätzen sehr zu schaffen gemacht", erklärt Sportchef Andreas Bornemann. "Ich danke unseren Greenkeepern für ihren unermüdlichen Einsatz, doch irgendwann stoßen auch sie an ihre Grenzen."

Zwei Tage vor der Partie gegen Braunschweig (Sonntag, 18. Februar) kehrt der St. Pauli-Tross in die Hansestadt zurück. In Abwesenheit der Profis soll zumindest einer der beiden Trainingsplätze erneuert werden.

Irvine nur leicht erkältet - Zoller wieder im Mannschaftstraining

Stand jetzt, kann Hürzeler den Trip mit seinem kompletten Kader angehen. Kapitän Jackson Irvine fehlte nach seiner Rückkehr vom Asien-Cup zwar zum Start in die laufende Trainingswoche, hat jedoch lediglich eine Erkältung. Auch Simon Zoller dürfte mit an Bord Richtung Sonne sein. Nach auskurierten Rückenproblemen ist der Angreifer seit dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining involviert und auf dem Weg zu einer vollständigen Alternative.