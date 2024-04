Irvine bringt St. Pauli der Bundesliga näher

Nach einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang fuhr der FC St. Pauli dank Kapitän Jackson Irvine einen Sieg gegen Hansa Rostock ein, dank dem die Kiez-Kicker Relegationsplatz drei sicher haben.

Goldener Treffer; Jackson Irvine und Co. bejubeln das Tor zum 1:0. IMAGO/Noah Wedel

Dass es für beide Teams vier Spieltage vor Schluss um viel ging, machte zunächst der abstiegsbedrohte FC Hansa Rostock klar. Die Kogge lief den FC St. Pauli vom Start weg aggressiv an, erzwang Ballverluste und verhinderte dadurch einen geordneten Spielaufbau des Tabellen-Zweiten.

Runderneuerte Rostocker legen gut los

Hansa-Trainer Mersad Selimbegovic hatte zuletzt zwei Niederlagen in Serie gesehen, bei denen seinem Team kein eigenes Tor gelungen war. Nach dem 0:2 gegen Magdeburg griff er deshalb zu einem Sechsfach-Wechsel und warf David, Rossipal, Fröling, Bachmann, Vasiliadis und Perea für Roßbach (Gelbsperre), Stafylidis, Neidhart, Rhein, Pröger und Junior Brumado ins kalte Wasser.

Zunächst kein Kapital schlagen konnten die Gäste aus ihrer guten Vorstellung gegen die Kiez-Kicker, bei denen Trainer Fabian Hürzeler nach dem 2:1-Auswärtserfolg in Hannover auf Wechsel verzichtet hatte. Nach einer Ecke hatte Vasiliadis die beste Chance (7.), aus dem Spiel gelang wenig.

Vasilj pariert zweimal stark - David bügelt Fehler aus

Dann aber wäre Selimbegovics Plan, mit zwei antrittsstarken Stürmern aufzulaufen, beinahe aufgegangen, St. Paulis Torwart Vasilj parierte allerdings zweimal stark gegen den durchgebrochenen Perea (19., 33.).

St. Pauli brachte derweil immer wieder nur im Ansatz seine Klasse auf den Platz, einzig Hartel wusste mit dem Ball zu überzeugen. Die beste Chance ergab sich aus einem Befreiungsschlag, bei dem FCH-Verteidiger David zunächst schlecht stand, im Laufduell mit Eggestein seinen Fehler aber ausbügelte (41.).

Kemlein vergibt doppelt - Irvine köpft ein

Ein enttäuschender Auftritt in den ersten 45 Minuten, den die Gastgeber eilig auszubügeln versuchten. Einen Flugkopfball setzte Kemlein knapp daneben (47.), dann scheiterte er aus kurzer Distanz an Kolke (52.). St. Pauli war nun aber deutlich besser drin - und belohnte sich nach Kemleins zweitem Abschluss bei der anschließenden Ecke. Irvine schraubte sich in Hartels Hereingabe und köpfte ein (53.).

Weil die Rostocker im Nachgang ein Aufbäumen vermissen ließen, konnte der FC St. Pauli die Führung problemlos verwalten. Klare Torchancen erspielten sich die Kiez-Kicker nicht, doch auch aus Hansa-Sicht kam keine Gefahr mehr auf. Ein Spiel, das in der Schlussphase von Fouls und Unterbrechungen geprägt war, sollte somit durch Irvines Treffer entschieden werden.

Der FCSP darf deshalb einen weiteren Schritt in Richtung Bundesliga bejubeln und reist mit Rückendwind am kommenden Freitag zum Stadtderby beim Hamburger SV (18.30 Uhr), der den Stadtrivalen nicht mehr einholen kann - Platz drei ist für den FC St. Pauli inzwischen sicher. Hansa Rostock hingegen bleibt zum dritten mal in Folge punkt- und torlos und empfängt einen Tag später den formstarken Karlsruher SC (13 Uhr).