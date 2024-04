Dabei spricht heute nicht nur die Tabellensituation klar zugunsten der Kiez-Kicker, die aktuell einen Fünf-Punkte-Puffer auf Rang drei vorweisen. Die letzten fünf Heimspiele gegen Hansa Rostock gewann St. Pauli allesamt, zuletzt gewann Rostock 2001 in der Bundesliga am Millerntor. Die Abwehr der Gastgeber stand dabei sicher, viermal in Serie gewann man zu Null.