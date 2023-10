Überzeugendes St. Pauli schlägt Nürnberg deutlich mit 5:1

Der FC St. Pauli bleibt die Mannschaft der Stunde in Liga zwei. Auch die Gäste aus Nürnberg mussten im Samstagabendspiel erleben, dass am Millerntor nichts zu holen ist. Am Ende hieß es 5:1, wodurch St. Pauli wieder an die Tabellenspitze springt.

Johannes Eggestein (li.) feiert mit seinen Kollegen seinen Doppelpack beim 5:1-Erfolg über den 1. FC Nürnberg. picture alliance / Eibner-Pressefoto