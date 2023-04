Spielt Paulo Otavio nie mehr für den VfL?

Schock für Paulo Otavio und den VfL Wolfsburg: Der Brasilianer zog sich am Sonntag beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen eine schwerwiegende Verletzung im linken Sprunggelenk zu. Kevin Paredes kam mit einer Oberschenkelzerrung noch einigermaßen glimpflich davon.

Für Paulo Otavio war im Spiel gegen Bayer Leverkusen nach 54 Minuten Schluss. Der Brasilianer verletzte sich am Sprunggelenk. IMAGO/Nordphoto

Sein Blick ging sofort gen Himmel. Die Hoffnung von Paulo Otavio, sich im Spiel gegen Bayer Leverkusen (0:0) nicht schwerer verletzt zu haben, erfüllte sich jedoch nicht. Am Montagabend gab der VfL bekannt: "Wie eingehende Untersuchungen ergaben, hat sich Paulo Otavio, der in der 54. Minute ausgewechselt werden musste, eine schwerwiegende Verletzung im linken Sprunggelenk zugezogen und fällt damit auf unbestimmte Zeit aus."

Kevin Paredes, der für den Linksverteidiger ins Spiel gekommen war und kurz vor Schluss wieder ausgewechselt werden musste, kam hingegen glimpflich davon: Der Amerikaner zog sich eine Zerrung im Oberschenkel zu. Am Samstag in Bochum dürfte der 19-Jährige fehlen und danach im Ligaendspurt wieder zur Verfügung stehen.

Otavio: Tendenz ging zuletzt in Richtung Abschied

Für Paulo Otavio hingegen könnte der Auftritt am Sonntag der letzte im Trikot des VfL gewesen sein. Bitter für den Brasilianer, dessen Saisonende besiegelt ist: Das unterbreitete Vertragsangebot der Niedersachsen hatte er bislang nicht angenommen, die Tendenz in den vergangenen Wochen ging klar in Richtung Abschied. Vor allem, weil der finanzielle Unterschied zwischen Wunsch und VfL-Offerte zu groß war.

Ein Gedanke von Paulo Otavio und seiner Familie war es aber auch, nach den Europa-Stationen in Linz, Ingolstadt und Wolfsburg mit 28 Jahren noch mal etwas Neues sehen zu wollen. "Wo werde ich den letzten Schritt machen", fragte er sich im Januar. "28 ist ein gutes Fußballeralter, aber das Ende ist trotzdem nicht mehr so fern. Wir überlegen intensiv."

Nun dieser erneute Rückschlag, der die Situation für den Außenverteidiger, der in dieser Saison fünf Tore vorbereitete, dramatisch verändert. Hält der VfL sein Angebot aufrecht? Greifen interessierte Klubs bei dem ablösefreien, aber von schweren Verletzungen in der Vergangenheit arg gebeutelten Spieler zu?

Schon 2020 und 2021 hatte sich Paulo Otavio schwer am Sprunggelenk verletzt, Ende 2021 folgte ein Kreuzbandriss. Immer wieder kämpfte sich der tapfere Brasilianer eindrucksvoll zurück. Nun wird er erneut in die Reha müssen, sein Kämpferherz ist gefragt. Mit dem Haken: Ab dem 1. Juli ist Paulo Otavio, Stand heute, vertragslos.