Paulo Otavio und die Zukunftsfrage: "Der VfL ist mein erster Ansprechpartner"

Paulo Otavio hat komplizierte Zeiten hinter sich und eine wichtige Entscheidung vor der Brust: Wo unterschreibt der Linksverteidiger, dessen Vertrag in Wolfsburg ausläuft? Der VfL, betont der 28-Jährige, sei sein erster Ansprechpartner.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Mit der Sonne, die sich in Almancil am Montag wieder zeigte, strahlt Paulo Otavio um die Wette. Der Brasilianer ist immer positiv, anders hätte er es nur schwer durch die Vergangenheit geschafft, die ihm immer wieder Hürden in den Weg stellte. Zwei schwere Sprunggelenksverletzungen, im Dezember 2021 dann der Kreuzbandriss. "Das war hart, die letzte war sehr kompliziert, das wünsche ich niemandem", sagt der Brasilianer, der mit großem Willen durch die langen Pausen ging. Und nun sagen kann: "Es macht mich stolz." Dass er sich wiederholt zurückgekämpft, in Wolfsburg seinen Stammplatz zurückerobert hat und der VfL gewillt ist, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit ihm zu verlängern.

Es ist eine Entscheidung von großer Bedeutung für den Linksverteidiger, der weiß, dass er mit 28 Jahren womöglich vor seinem letzten und irgendwie auch ersten großen Vertrag seiner Karriere steht. Vom Zweitligaabsteiger FC Ingolstadt kam er 2019, kaum jemand traute ihm zu, dass er den Weg gehen kann, den er gegangen ist. Bundesliga, Europa League, Champions League - Paulo Otavio wuchs mit den Herausforderungen und ließ sich auch vom gesundheitlichen Unglück nicht aus der Bahn werfen.

Die Entscheidung könnte in den nächsten Wochen fallen

Nun will er nicht pokern, sondern wohlüberlegt mit seiner Familie den nächsten Karriereschritt planen. Der durchaus in Wolfsburg liegen kann. Es gebe zwar über den Berater Kontakt zu einem anderen Verein, Paulo Otavio aber betont: "Der VfL ist mein erster Ansprechpartner, wir sind in guten Gesprächen, in den nächsten Wochen könnte die Entscheidung fallen."

Natürlich spielt der finanzielle Faktor auch eine Rolle, aber das Geld, sagt er, sei nicht alles. Und so gebe es auch andere Dinge, die ihm wichtig sind. Was will die Familie, wo unterschreibt der 28-Jährige den vielleicht letzten (großen) Vertrag seiner Karriere? "Wo werde ich den letzten Schritt machen?", fragt er sich selbst. "28 ist ein gutes Fußballeralter, aber das Ende ist trotzdem nicht mehr so fern. Wir überlegen intensiv. Bleibe ich hier, mache ich noch mal was anderes, vielleicht in Brasilien?" Was er hat am VfL, der ihm in schweren Zeiten immer zur Seite stand, ist ihm bewusst. "Es wäre gut für mich, in diesem Verein, in dieser Liga zu bleiben. Mit dem VfL kann ich alles erreichen. Hier zu bleiben, wäre eine gute Entscheidung."

Ich will mehr, habe ein großes Ziel. Paulo Otavio

Zumal er sich trotz der Rückschläge einen Stellenwert im Team erarbeitet hat, Trainer Niko Kovac hält große Stücke auf ihn, mit vier Torvorlagen ist er bester VfL-Vorbereiter in dieser Saison. Was ist drin für ihn? "Ich will mehr, habe ein großes Ziel", verrät der offensive Außenverteidiger. "Eine Zahl habe ich im Kopf." Sind zehn Vorlagen möglich? "Ja."

Wiedersehen mit Dabbur

Zu einem Wiedersehen kam es am vergangenen Freitag für Paulo Otavio beim VfL-Test gegen die TSG Hoffenheim (3:2). Im März 2021 hatte der Wolfsburger Gegenspieler Munas Dabbur mit einer eingesprungenen Schere von hinten von den Beinen geholt, erstmals liefen sie sich jetzt wieder über den Weg. Ein bisschen mulmig sei ihm gewesen, verrät Paulo Otavio, der sich damals freilich schon telefonisch entschuldigt hatte. "Paulo, guck, dein Freund", witzelten seine Mitspieler nun, hängen geblieben ist beim dem Hoffenheimer aber nichts. "Wir haben kurz gesprochen, ich wünsche ihm nur das Beste", sagt Paulo Otavio. Wohlwissend, dass seine Grätsche von damals unvergessen bleibt. "Das wird man noch in 20 Jahren bei Youtube sehen."

VfL dementiert Gerüchte um Filipe Relvas

Kein Treffen wird es hingegen in Wolfsburg mit dem portugiesischen Innenverteidiger Filipe Relvas geben. Der 22-Jährige vom Erstligisten Portimonense wird mit dem VfL in Verbindung gebracht, Wolfsburg soll gar ein Angebot für den Abwehrhünen (1,92 Meter) abgegeben haben. Stimme nicht, heißt es hingegen bei den Niedersachsen, wo der Linksfuß, der durchaus ins gesuchte Profil passen würde, nicht auf dem Zettel steht.