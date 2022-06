"Spieler, der Verantwortung übernimmt": Veljkovic bleibt Werderaner

Milos Veljkovic bleibt Werder Bremen auch über 2022 hinaus erhalten. Der Bundesliga-Rückkehrer gab die Vertragsverlängerung des Innenverteidigers am Samstag bekannt.

Werder Bremen treibt die Kaderplanung nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga weiter voran. Der SVW verkündete am Samstag die Vertragsverlängerung von Milos Veljkovic - ursprünglich wäre sein Arbeitspapier am 30. Juni 2022 ausgelaufen. Details über die Länge seines neuen Kontraktes gaben die Bremer in ihrer Pressemitteilung nicht preis.

Veljkovic möchte noch mehr Verantwortung übernehmen

Für den serbischen Nationalspieler war es laut eigener Aussage nach dem Aufstieg klar, dass Bremen sein erster Ansprechpartner ist. Er wolle "alles dafür tun", die Ziele zu erreichen und in der Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen.

Damit bleibt nach dem Abgang von Ömer Toprak mit Veljkovic zumindest einer der beiden Innenverteidiger, die mit auslaufendem Vertrag aufgestiegen sind, Werder treu. Die Lücke des ehemaligen Kapitäns soll von den ablösefreien Neuzugängen Amos Pieper und Niklas Stark geschlossen werden.

26 Zweitliga-Einsätze in der abgelaufenen Saison

Der Serbe, der seit Februar 2016 für die Grün-Weißen aufläuft, hatte großen Anteil am Aufstieg. Insgesamt stand er in der abgelaufenen Spielzeit in 26 Zweitliga-Partien (kicker-Note: 3,21) auf dem Platz - im Heimspiel gegen Aue erzielte er sein einziges Saisontor.

Dementsprechend froh sind die Verantwortlichen, dass sie den 26-Jährigen von einer Vertragsverlängerung überzeugen konnten: "Milos war eine feste Größe in unserer Aufstiegsmannschaft. Er ist taktisch sehr variabel, bringt Erfahrung mit und übernimmt auf und neben dem Platz Verantwortung", lobt SVW-Coach Ole Werner den Serben.