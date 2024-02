Spanien zieht Klausel bei Coach de la Fuente

Der Vertrag von Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente ist per Klausel bis zum Jahr 2026 verlängert worden, wenn die nächste WM in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. Dies soll dem Team auch für die im Juni beginnende EM Stabilität verleihen. Der 62-Jährige hatte das Amt im Dezember 2022 übernommen, Vorgänger Luis Enrique war nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Katar zurückgetreten. De la Fuentes Vertrag hatte bislang nur Gültigkeit bis 2024.