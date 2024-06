Oldenburg angelt sich Taritas aus Lübeck

Dass Vjekoslav Taritas den 1. FC Phönix mit dem Ziel Profifußball verlassen würde, war schon länger bekannt. Mittlerweile steht der neue Verein des 24-jährigen Rechtaußen, der in der abgelaufenen Spielzeit 18 Scorerpunkte (elf Tore, sieben Vorlagen) sammelte, fest. Taritas wird künftig für den Liga-Konkurrenten VfB Oldenburg auflaufen. "Die Rahmenbedingungen in Oldenburg sind nochmal andere als bei Phönix. Der VfB ist auch ein Traditionsverein mit einer tollen Fanbase. Hinzu kommt, dass man hier viel vorhat, gerade auch im Hinblick auf den Stadionneubau und das gefällt mir, denn ich möchte mich weiterentwickeln und bin überzeugt, dass ich das in Oldenburg kann", freut sich der Neuzugang auf die Herausforderung.