Torwart-Talent Schmid im Anflug: Türkgücü bedient sich bei 1860

Julius Schmid wechselt vom TSV 1860 München zum Regionalligisten Türkgücü München. Der 23-Jährige Torhüter wurde in der Jugend der SpVgg Unterhaching ausgebildet und wechselte später in die U 19 von Holstein Kiel. Nach einer Spielzeit beim VfB Lübeck kehrte er zur Saison 2022/23 nach München zurück und gehörte in den vergangenen zwei Spielzeiten dem Profikader des TSV 1860 München in der 3. Liga an.