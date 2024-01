Sorgen um Rogerio: Kriegt Cozza noch die Kurve?

Von schweren Verletzungen blieb der VfL Wolfsburg in der kurzen Winterpause bislang verschont, Sorgen bereitet jedoch der Brasilianer Rogerio. Fällt der Linksverteidiger in Mainz aus, könnte Nicolas Cozza eine erneute Bewährungschance erhalten. Dabei ist der Franzose ein heißer Wechselkandidat.

Es ist ein bisschen rätselhaft, was die Problemzonen von Rogerio betrifft. Im Dezember verpasste der Brasilianer die Spiele gegen Freiburg (0:1) und Darmstadt (1:0) wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel, gegen Bayern München (1:2) kehrte er dann als starker Einwechselspieler (kicker-Note 2,5) ins Team im letzten Spiel vor der Winterpause zurück. Um dann am 28. Dezember beim Trainingsauftakt erneut zu fehlen - wegen Knieproblemen.

Als der 25-jährige Brasilianer nun im Trainingslager in Portugal beim Test gegen Schalke 04 (3:2) bereits zur Halbzeit rausmusste, sorgte sich Trainer Niko Kovac: "Rogerio hat wieder ein bisschen Probleme in der Kniekehle. Es ist immer ein Auf und Ab mit ihm. Wir wollten kein Risiko eingehen und müssen schauen, wie sich das entwickelt. Damit es nicht wieder ein bisschen mehr ist." Am Tag darauf teilte der VfL mit, dass es sich beim Sommerneuzugang aus Sassuolo um muskuläre Probleme handele - die ihn auch zu Wochenbeginn nach der Rückkehr nach Deutschland zur Pause zwangen. Wird Rogerio rechtzeitig fit?

Baku ist wieder im Training und könnte für Maehle rechts verteidigen

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) startet der VfL beim FSV Mainz 05 in die zweite Saisonhälfte, in der Viererkette wäre Rogerio hinten links eigentlich gesetzt. Bislang wurde der Brasilianer meist von Joakim Maehle ersetzt, der dann von der rechten auf die linke Seite wechseln und Platz schaffen würde für Ridle Baku. Der verpasste das Trainingscamp zwar krankheitsbedingt, trainiert nun aber wieder mit dem Team und dürfte bis zum Wochenende spielfit sein.

Cozza stand in zwölf Monaten Bundesliga nur zweimal in der Startelf

Oder aber Trainer Kovac wählt wie in der zweiten Hälfte gegen Schalke die Variante Nicolas Cozza. Kriegt der Franzose, im vergangenen Winter vom HSC Montpellier verpflichtet, noch einmal eine Chance? In den vergangenen zwölf Monaten waren diese rar gesät. Erst zehn Ligaspiele hat der 25-Jährige seit seinem Wechsel absolviert, nur zweimal stand er dabei in der Startelf.

Am 3. Spieltag dieser Saison beim 2:1-Sieg in Köln (kicker-Note 4) und am 9. Spieltag beim 2:3 in Augsburg (kicker-Note 4,5). Cozza gilt nach nur einem Jahr in Wolfsburg als Wechselkandidat. Mit dem Haken, dass sich bis zuletzt kein interessierter Klub gemeldet hat. Läuft der Linksverteidiger in Mainz auf, bieten sich ihm zweierlei Chancen: Entweder er demonstriert, dass er beim VfL (Vertrag bis 2027) doch noch die Kurve kriegen kann. Oder er stellt sich für andere Klubs ins Schaufenster.