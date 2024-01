Leistungsträger und Urgesteine: Diese Bundesliga-Verträge laufen 2024 aus

SGE-Kapitän und Rekordspieler

Sebastian Rode befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei der Eintracht und wahrscheinlich sogar seiner Karriere. Mitunter läuft auch Makoto Hasebes Vertrag aus. Beim Japaner, der am 18. Januar 40 Jahre alt wird und schon jetzt der älteste Spieler in der Geschichte der SGE ist, gilt noch ein Anschlussvertrag mit einer Funktion im Trainerteam bis 2027 - wenn er nicht noch einmal ein Jahr dranhängt. picture alliance / Joaquim Ferreira